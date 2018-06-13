【異動股】5G概念股走勢活躍 士蘭微(600460-CN)漲超5%

今早，5G概念板塊低開高走，走勢活躍，截止發稿，士蘭微(600460-CN)漲5.45%報13.36元，廣和通(300638-CN)漲5.14%報30.28元，光弘科技(300735-CN)漲4.26%報24.24元，國民技術(300077-CN)漲4.13%報10.08元，*ST信通(600289-CN)漲3.2%報2.9元，吉大通信(300597-CN)、超訊通信(603322-CN)等不同幅度拉升漲超2%。

消息面上，近日，河北省人民政府辦公廳下發通知，將加快推進第五代移動通信基站規劃建設，計劃將於2019年，率先在雄安新區、2022年冬奧會崇禮賽區建設5G試商用網絡，加快推進城市5G基站建設。2020年起，啓動5G規模化商用，完善城市及熱點地區5G網絡覆蓋，逐步向農村地區延伸。

工業和信息化部無線電管理局(國家無線電辦公室)日前也下發通知，要求對3400-4200MHz和4500-5000MHz頻段衛星地球站等無線電台(站)進行清理核查。為了推進5G系統的頻率使用許可工作，加快5G商用部署，避免5G系統對同頻段或鄰頻段内依法開展的其他無線電業務産生有害干擾，國家無線電辦公室決定開展相關頻段的衛星地球站等無線電台(站)清理核查工作。此外，工信部通信科技委常務副主任韋樂平在中國光網絡研討會上表示，5G將給光通信帶來更多機遇，光纖、光模塊、高速光接入網系統將成為三大受益者。

此外，業内人士指，長遠來看，中興通訊有望繼續搭乘5G發展的“東風”，而借中興事件這一契機，中國也將加速通信産業未來布局，推動5G發展。

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