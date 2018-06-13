【異動股】海南板塊再次活躍 羅牛山(000735-CN)漲逾7%

今早，海南板塊再次活躍走強;羅牛山(000735-CN)盤中一度大漲超8%，截至發稿，羅牛山漲7.18%報17.31元，大東海A(000613-CN)漲5.45%報11.8元，海峽股份(002320-CN)、海南瑞澤(002596-CN)、鈞達股份(002865-CN)、海汽集團(603069-CN)等多股跟漲超3%。

消息面上，日前，據新華社報道，從海南省工商局獲悉，為服務海南自貿區建設，該局推出7條優化營商環境新舉措，包括增加名稱表述、服務總部經濟、簡化身份證明、試行住所申報、簡化集團登記、免交核轉證明、拓展信息服務等内容。其中，增加名稱表述舉措規定，申請註冊登記註冊資本(金)在100萬元以上(含100萬元)的企業名稱時，除允許冠以“海南”“海南省”行政區劃外，增加允許冠以“海南自由貿易試驗區”“海南自貿區”的區域表述字樣。

另外，海南省省長沈曉明於6月8日主持召開省政府專題會議，研究海南全面深化改革開放先導性項目。他強調，要抓緊實施一批全面深化改革開放先導性、示範性項目，確保海南全島建設自由貿易試驗區，逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設工作在2018開局之年就取得實實在在的進展和成效。

中信建投表示，長期戰略看好海南旅遊主題，國際旅遊島規劃將使得全島的旅遊産業迎來長期高速發展。

相關標的將深度受益：1、海南旅遊産品和渠道供給增加，業態將不斷豐富。相關上市公司在經營業務和旅遊産品上適應政策，公開資料顯示，包括酒店、特色小鎮等大型旅遊項目即將落地海南，旅遊産品不斷推陳出新。2、海南離島免稅政策持續放寬，未來免稅龍頭將持續深度受益，隨著建設推進、免簽政策範圍進一步擴大，考慮海南環境條件優越，同時具備政策保障，免稅産業發展潛力巨大。

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