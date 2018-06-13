1987股災贏家：今年底會很瘋狂！美債殖利率和股市同漲 殖利率將衝至3.75%

Paul Tudor Jones （來源：Youtube 擷圖)

對沖基金名人 Paul Tudor Jones 週二 (12 日) 預期，在邁向今年年底時，債券殖利率和股市將一前一後的上漲。

「今年年底你會看到殖利率上漲，接著股市上漲 。」他認為實際利率仍處於歷史低位，而殖利率上升 (債券價格下降) 不會阻止投資者購買股票。

他周二甚至稱，如果自己執掌 Fed，會上調利率 150 個基點。

他認為一切會在中期選舉過後、尤其是年底的時候變得更加瘋狂，美股在 11 月後可能會大漲。

傳統觀點認為，如果利率上升過快，會對股市形成逆風，因為利率上升意味企業借貸成本增加，債券殖利率上升也可能削減投資者對股票的需求，因為投資者會轉向風險較低、利率「還可以」的資產。

目前 10 年期公債殖利率 2.97%，道指、S&P 500 指數和 Nasdaq 綜合指數大致處於上行，在 2 月份美股大跌至少 10% 後慢慢回升。目前 Jones 預期 10 年期公債殖利率今年年底前會上升到 3.75%。

「我認為，今年第三季晚期或第四季初期就會看到殖利率開始大幅上升。」

Jones 最著名就是發現美股 1987 年與 1929 年的相似性，因此在 1987 年 10 月的股災大賺 1 億美元，他管理的 Tudor Futures 基金當月獲得了 62% 的驚人回報。

提到「川金會」，Jones 形容川金會的結果是市場的反氣候，而最終的交易可能是川普「頂級成就」，甚至大過稅改成就。