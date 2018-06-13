多地明確海洋經濟發展路線圖 發力“藍色經濟”

據新華社消息，在出席上海合作組織青島峰會後，習近平開始在山東考察。12日上午，習近平首先來到青島海洋科學與技術試點國家實驗室，了解實驗室研究重大前沿科學問題、系統布局和自主研發海洋高端裝備、推進海洋軍民融合等情況。習近平說，建設海洋強國，我一直有這樣一個信念。發展海洋經濟、海洋科研是推動強國戰略很重要的一個方面，一定要抓好。關鍵的技術要靠自主來研發，海洋經濟的發展前途無量。

此前，十九大報告明確指出，實施區域協調發展戰略。堅持陸海統籌，加快建設海洋強國。

據經濟參考報消息，國務院印發的《全國國土規劃綱要(2016～2030年)》明確，到2030年，國土空間開發保護製度更加完善，由空間規劃、用途管製、差異化績效考核構成的空間治理體系更加健全，基本實現國土空間治理能力現代化。綱要提出，構建良性互動的陸海統籌開發格局，提高海洋資源開發能力，加快建設海洋強國，併指出著力培育一批新的海洋經濟增長極，推動形成我國北部、東部、南部三個海洋經濟圈。

中國將加速陸海統籌，實現陸地觀向海洋觀轉變，加強智慧海洋工程建設，推動海洋經濟高質量發展。

相關人士表示，海洋是國際戰略競爭的製高點，全球治理體系調整，特别是海洋領域治理格局的重大變革，為中國海洋經濟建設開辟新的發展空間。中國將以推進供給側結構性改革為主線，主動適應併引領海洋經濟發展新常態，著力提升海洋開發利用水平，拓展藍色經濟空間，改善海洋生態環境，增強海洋安全保障能力。

當前，山東、廣東、浙江等地相繼發布了加速推進建設海洋強省、發展海洋經濟的相關方案，涵蓋海洋信息化建設、海洋新興産業等方面。

值得一提的是，在海洋強國戰略中，海洋信息化將是重中之重。在此前召開的“2018中國海洋信息技術高端論壇”上，中國工程院院士、國家海洋局第二海洋所研究員潘德爐提出，“智慧海洋”建設事關重大戰略和國家利益，是實現中國海洋強國戰略的需要。他認為，“智慧海洋”工業革命需要圍繞海洋信息智能化的基礎設施建設和核心智能科技的創新研發兩個方向重點開展。

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