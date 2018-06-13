敏華控股(01999-HK)從去年2017年5月11日起被港股通資金持續增持，2017年5月11日港股通持股量只有107,437,200股，佔整體發行量2.79%。經過一年多時間港股通於2018年6月7日港股通持股已達668,057,157股，佔整體發行量17.42%。其持股增幅達521.82%，去年5月11日股價6.69元，及後曾於2018年1月23日創下8.62元歷史高位後回落至2018年4月27日最低5.51元。值得關注的是敏華控股(01999-HK)已從2018年1月23日至4月27日股價下滑，64個交易日期間合共錄得增持167,002,800股的增持，合共增持至持股量13.68%，4月27日至6月7日期間27個交易日增持情況加大，27個交易日內再度增持143,280,400股，在其增持加快下其股價於5.51元反彈至高位7.3元,升幅達21.03%。投資者可以關注該股票突然獲得港股通資金追棒會否有後續之變化。
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