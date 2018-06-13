大昌微綫集團(00567-HK)年度虧損8007.7萬不派息

大昌微綫集團(00567-HK)公布，截至2018年3月31日止年度收益4.11億元，按年升141%。虧損8007.7萬元(2017年度蝕5100.9萬元)，每股虧損13.9仙。不派息。
公司指，收益增加是由於集團自2017年6月起從事買賣石油及能源產品及相關業務。綫路板分部之收益約為2億元，較去年大幅增加17.4%，而買賣石油及能源產品及相關業務分部之收益約為港幣2.12億元。集團持續改善毛利率，由去年約0.04%增加至本年度約3.01%。買賣石油及能源產品及相關業務分部之毛利率約為0.97%。綫路板分部之毛利率約為5.18%。年內虧損較去年之虧損有所上升，主要是由於以下各項的合併影響：物業、機器及設備非現金減值虧損約2400萬。截至今年3月31日止年度，集團有意搬遷現行綫路板生產廠房。有鑒於此，集團若干非流動資產可能出現減值；衍生金融工具之非現金公平值虧損約1700萬；及出售可供出售財務資產之虧損約300萬元，上述3項於2017年均沒出現。
該公司指，集團將繼續於香港開發石油買賣業務，亦將業務進一步拓展至新加坡市場。
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