【大昌投顧】盤前分析－台股昨日震盪走勢，盤中修正幅度擴大

◆盤勢分析

1. 台股昨日震盪走勢，盤中修正幅度擴大，不過仍有買盤拉升，尾盤跌幅收斂，最終以下跌 4.44 點作收。短線上月、季線趨勢向上，以及多方缺口不回補，仍還可望偏多思考，但是價跌量增情況出現，有背離疑慮，雖還有機會向上攻堅，但量價不可失衡，籌碼面外資由買轉賣，影響台股動能表現，持續觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，觀察量價關係，在未明顯失控的情況下，仍有機會持續上攻，因此中小型個股波動雖大，但依舊較為熱絡。

3. 金融指數跌幅較沉重，目前月線支撐不破，仍是多方整理格局。電子指數支撐力道較強，收在平盤附近，觀察美國科技股尚未轉弱情形下，電子股仍是盤面上的主流，而昨日強勢族群有 IC 設計、光學元件、MOSFET、矽晶圓等。傳產類股則由電池材料、橡膠等表現較佳。

4. 5 月中旬美國總統川普公布最新藥價政策，採溫和抑制藥價政策，市場不確定性消去，隨美醫療科技「精準醫療」進展，及亞太地區人均 GDP 逐年增長，對醫保消費需求提高，搭配醫療科技與數據分析，逐步擴大全球醫療供需鏈市場產值。

5. 6/12 川金會正式結束，北韓領導人金正恩，簽署的協議中再度承諾，將「徹底讓朝鮮半島非核化」。川金會結束後，緊接著 FED 利率決議也將於本週出爐。