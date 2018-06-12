中金評QFII、RQFII松綁：引導更多外資進入A股市場

日前，國家外匯管理局發布《合格境外機構投資者境內證券投資外彙管理規定》，人民銀行會同國家外匯管理局發布《中國人民銀行 國家外匯管理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的通知》，完善合格境外機構投資者(QFII/RQFII)境內證券投資相關管理，進一步便利跨境證券投資。

主要政策措施包括：一是取消QFII資金彙出20%比例要求，QFII可委託託管人辦理相關資金匯出。二是取消QFII、RQFII本金鎖定期要求，QFII、RQFII可根據投資情況匯出本金。三是允許QFII、RQFII開展外匯套期保值，對衝境內投資的匯率風險。

對此，中金公司表示，QFII/RQFII資金匯出限製松綁後，MSCI納入A股的比例提升進度也可能會加快，進一步引導更多國際資金進入A股市場。繼續松綁QFII/RQFII機製是增強中國資本市場包括A股對海外投資者吸引力的方式，此前海外投資者一直偏好的偏消費、醫藥及科技等類別、估值依然不高的個股將受益更多。另外，QFII業務佔比相對較大的券商也將受益於這一開放措施。

來源：證券時報APP

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