【顧德投顧】(4979華星光) 股價再創波段新高囉

◆盤勢分析

(3030 德律) 今天股價全數獲利出清囉。(3533 嘉澤) 先前已獲利出脫一半持股，今天另一半出清收回資金了。(3438 類比科) 這檔真的很可惜，股價始終沒有如預期的漲一波，今天 (損出) 收回現金了。(2327 國巨)(空) 很多人都很棒有猜到，就是空國巨唷。(6123 上奇、2362 藍天) 續抱。(1218 泰山) 5 月營收 7.14 億元，年增 5.78%。股價一度要開始攻擊，很可惜被近期的大盤給帶下來，不過目前還是在系統之內，操作就不預設立場，續抱。(4943 康控、8033 雷虎) 這兩檔股票都已經漲了一波(雷虎昨天還漲停創新高。)，目前我們會員們的獲利跟成本也早已拉開，借下來就是簡單操作囉，即便有震盪其實對我們的影響也不大，只要沒有破系統的停利點之前，就是續抱囉。(4979 華星光) 5 月營收為 1.73 億元，年增 57.2%。今天股價再度表態上漲創高，會員們的獲利持續增加中，感謝啦。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、1218 泰山、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇、4979 華星光。)

(今日空方關鍵 K 系統股票: 2327 國巨。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

