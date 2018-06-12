【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐

◆盤勢分析

【被動元件】【光學】多檔漲停，【電境遊戲】【車用電池】部分個股冒出頭

美股週一漲跌互見！早盤川金會，台指 (06) 於現貨開盤前快速下殺，帶動現貨同步下跌，雖尾盤【力挽狂瀾】，但加權日 KD 已出現死亡交叉了，短線恐陷入震盪整理！所以昨日已提早說明，很多個股沒有的就不用追了，不然今日真的很容易受傷！相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 出現死亡交叉，指數下跌 4.44 點，而週 KD 目前仍黃金交叉 (週五確認)，代表波段多行情還在，個股都不用追，等震盪壓回再買即可！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，尤其指數在 11000 點附近震，會讓投資人又愛又恨，該買得不敢買，落後的又不補漲；賣掉就噴，買進就跌的窘境，就如同今日的：2327 國巨、2323 中環、2338 光罩、3630 新鉅科一般，短線出現快速壓回，其實這在正常不過了，因為這就是【市場】，考驗的不只是【操作】更是【心理】

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-5)，5483 中美晶 (盤中低 126 收 128)，6182 合晶 (盤中低 70 收 70)、3532 台勝科 (+1)，3707 漢磊 (+1.45)、3016 嘉晶 (+8.1 漲停板)，此族群上週人人喊打！？今整體表現仍不錯

【被動元件】：以 2327 國巨 (-75)、2492 華新科(-7.5) 為指標，6173 信昌電(-4)、3026 禾伸堂、2375 智寶(+6.5 漲停板)、6127 九豪、5317 凱美(+3.4)、2478 大毅、2456 奇力新(+7)、5328 華容(+1.9 漲停板)、6175 立敦、6284 佳邦(+1.4)、6449 鈺邦(+0.3)、3090 日電貿、2472 立隆電(-1.6)、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群趨勢仍多，內部輪動，震盪壓回站在買方，直到爆量不漲為止

【光學】：3008 大立光 (-110)、3441 聯一光 (+0.8)、3630 新鉅科 (-2)、6209 今國光、3406 玉晶光 (+24)、3362 先進光 (+1.5)、3019 亞光、3504 揚明光 (+15 漲停板)、3059 華晶科 (+3.6 漲停板)、4976 佳凌 (+5.8 漲停板)，此族全多檔個股已拉出一個波段，短線宜設好停利點

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+5)、6169 昱泉 (+0.6)、6180 橘子、3293 鈊象 (+1.5)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

