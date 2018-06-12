第二批稅延養老險産品獲批 太平人壽三地同步啓動試點

繼首批6家保險機構獲産品銷售資質後，6月12日，第二批個人稅收遞延型商業養老保險産品獲批。其中，太平人壽個人稅收遞延型商業養老保險專項産品“太平人壽保險有限公司個人稅收遞延型養老年金保險(2018)”(以下簡稱“太平稅延養老保險”)正式獲得中國銀保監會的批復，將在上海市、福建省和蘇州工業園區三地同步啓動銷售。

據悉，太平人壽此次獲準銷售的稅延養老保險産品包括收益確定型(A款)、收益保底型(B1款)和收益浮動型(C款)三款，匹配了低、中、高不同風險偏好的客戶需求。

A款産品賬戶專為風險保守型客戶設計，在積累期都能享有保證利率3.5%的固定收益;B1款産品賬戶屬於穩健型選擇，它設置了2.0%的最低保證結算利率，併在此基礎上享有浮動增值收益;C款産品賬戶則考慮了進取型客戶的需求，將積極主動配置流動性、固定收益類、權益類等資産。值得一提的是，這三款産品賬戶，還可以按規則進行靈活轉換，有助於客戶實現資産配置的最大化收益。

除了確保專項産品能夠將所有的政策紅利落到實處，在配套的服務上，太平人壽也發揮了其獨有的優勢。

作為首批平台驗收通過，併具有銷售資質的保險公司之一，太平人壽可以通過代理人直接面向個人進行銷售。這意味著，客戶如果想要購買，不需要被動等待單位組織集體投保，也不用自己到處拉人“湊人頭”，而是可以像購買任何一款個人商業保險一樣，直接進行投保，大大提升了客戶投保的自主性和便捷性。

在投保渠道上，太平人壽也提供了“線上+線下”併行的便捷方式。線上可以通過“太平保寶”、“中國太平95589”微信公眾號投保，線下則可以找公司代理人、或到公司營業網點購買。

多項電子化服務支持工具，也是太平人壽為稅延養老保險客戶推出的“訂製款”服務。除了上述提到的在線投保平台，還有方便客戶快速計算稅收優惠額度的“稅優計算器”，以及可以隨時在線查看賬戶價值變動的平台窗口，隨後還將逐步開放在線自助交費、轉換賬戶的功能。

據悉，太平人壽將在上海市、福建省和蘇州工業園區三地啓動試點銷售，消費者可以通過投保太平稅延養老保險實實在在享受到國家的政策紅利。

來源：中國證券網

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