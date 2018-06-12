中國軟件國際(00354-HK)與世界領先虛擬工程軟件商ESI集團簽合作協議

中國軟件國際(00354-HK)公告稱，公司與法國ESI集團簽署戰略合作協議，未來公司將充分利用雲計算、大數據和互聯網平台的優勢，將ESI集團在工業仿真領域的技術與中國廣闊的製造業市場進行深入連接。雙方強強聯合、優勢互補，通過雲端部署虛擬仿真技術，推動更多製造企業實現智能升級。

此次與 ESI集團建立戰略合作，公司將結合“蜂巢(Honeycomb)”平台進行優勢資源整合，依託ESI集團軟件産品可雲化特性，共同搭建專屬的公有雲應用平台，把作為工業 4.0變革核心組成部分的ESI虛擬仿真解決方案，通過雲端部署向更多中國製造企業輸出，推動智能製造新技術普惠。公司還將利用“解放號”的平台優勢，對外開放各類型的應用程序編程接口，構建仿真應用平台生態圈，進一步拓展全國市場，形成數字驅動的工業新生態。

公司還將在中國重點區域，與ESI集團共建智能製造研究院，共同推進建立混合孿生、虛擬製造等研發實驗室，持續保持對新興技術方向的投入，以加速工業智能化創新落地和新一代智造專業人才的培養。雙方將共同面向新的應用領域，拓展數字孿生城市的建設佈局。

此次公司與ESI集團戰略合作，充分表明公司作為中國雲計算、大數據、互聯網平台核心供應商地位，獲得了海外客戶的高度認可。與ESI集團的戰略合作有望強化公司互聯網平台的資源集聚能力，打造新的商業模式，併形成智能製造核心能力的集成與輸出，推動公司往中國工業4.0核心平台整合商方向加速轉型。

ESI集團作為世界領先的虛擬工程軟件及服務供應商，在材料物理學領域具有深厚的技術積累，併研發出一整套專業解決方案幫助工業製造商們通過虛擬樣機取代物理樣機，實現虛擬製造、虛擬裝配、虛擬測試和未來在研産品的預驗證。ESI集團的混合孿生™解決方案融合了仿真分析、物理學及大數據分析等前沿科技，在幫助製造商們實現産品智能化、互聯化的同時，還可提供産品性能預測及預判性維護等功能。目前，ESI集團的業務遍佈全球40多個國家，擁有約1200名虛擬工程高級專家，能力覆蓋各主要工業領域，2017年銷售收入達1.35億歐元。

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