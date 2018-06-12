【華冠投顧】武傑電台: 川金簽署聯合公報!國際疑慮排除後台股將….

◆修正滿足

台股下跌 - 9 點開出，雖然一度由黑翻紅，但是在 2327 國巨的重挫下；加權指數全場幾乎在平盤下遊走，收盤小跌 - 4 點作收，收在 11144 點，成交量 1799 億。

延續我們昨天的規劃… 本周依舊可望『換檔再上』，不過短線恐怕要多震幾天；再加上買盤結構『偏食』情況嚴重，預料類股的輪動震盪也會加劇，操作上不可過度追價。今天被動元件龍頭果然開始大幅修正；而盤勢上，今天相對於亞股，我們還是一個比較偏弱的結構。但是尾盤台積電的的拉抬，可望視為『修正滿足』；下半周預計挑戰新高!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 智易 (3596):

受惠營運回溫，加上新一代行動通訊技術 5G 加持，被納入 5G 概念股， 5 月營收 24 億 9558 萬 1000 元，較上月增加 18.41%，較 106 年同月增加 65.76%；累計 107 年 1-5 月營收 93 億 9100 萬 8000 元，較 106 年同期增加 22.32%。

操作建議：70 塊市場籌碼換手成功 3596，短線可望挑戰三位數。

2. 康普 (4739):

5 月合併營收 5.02 億元、年增 39.14％，累計前 5 月合併營收 26.26 億元、年增 31.78％，展現單月「淡季不淡」的營運表現。

操作建議： 電動車相關個股有接棒主流機會，留意拉回買點。短線支撐：130 塊。

3. 達邁 (3645):

5 月營收 1 億 9994 萬 7000 元，較上月增加 4.09%，較 106 年同月增加 97.97%；累計 107 年 1-5 月營收 9 億 4525 萬 5000 元，較 106 年同期增加 41.60%。

操作建議：漲價風氣延燒，不過今日量能過大，小心追價風險。短線支撐：88 塊。

4. 國巨 (2327):

邁入產業旺季，在 MLCC 及晶片電阻的漲價效應貢獻可望完整季度，國巨第 3 季營收將突破 200 億元大關，來到 207 億元，單季每股稅後純益也有望超過 3 個股本，來到 31.5 元。至於 2018 年全年，法人則預估，全年營收將達 730 億元，每股稅後純益則將突破 10 個股本，來到 108 元。

操作建議： 獲利成長的延續力道，恐怕有不確定性。短線支撐：1100 塊。

5. 中環 (2323):

目前消費型光碟片價格每個月都在調漲，接單已看到年底，預估第 2 季毛利率可望較第 1 季加倍，第 4 季有機會單季損益兩平，今年雖然無法獲利，但光碟片產業明年可以持平，希望明年有機會重返獲利。

操作建議： 軋空已經告一段落，不宜再追價。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2375 智寶、8261 富鼎、3596 智易、3645 達邁、3016 嘉晶、3504 揚明光、… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2327 國巨、3050 鈺德、3538 宏觀、5309 系統電、6560 欣普羅、6150 撼訊… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估