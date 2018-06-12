立信等六家會所申報材料被暫時停收 或與138號令有關

市場傳聞中國證監會通知暫停收立信、瑞華、眾華、興華、緻同、大華等六家會計師事務所的首發和再融資材料，多位投行人士向證券時報記者確認了信息的可靠性。

一家券商投行人士表示，證監會受理處明確表示，立信、瑞華、大華、興華、眾華、緻同，發行部和上市部都不收材料，如果企業著急報材料，須更換會計師事務所。

市場都在猜測原因為何，證券時報記者了解到可能和證監會4月23日實施的138號令有關，即《關於修改〈中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定〉的決定》。

在《決定》中，第十五條第一款“申請人有下列情形之一的，作出不予受理申請決定”中，增加兩項分别作為該款第(三)、(四)項：“(三)為申請人製作、出具有關申請材料的證券公司、證券服務機構因涉嫌違法違規被中國證監會及其派出機構立案調查，或者被司法機關偵查，尚未結案，且涉案行為與其為申請人提供服務的行為屬於同類業務或者對市場有重大影響”;“(四)為申請人製作、出具有關申請材料的證券公司、證券服務機構的有關人員因涉嫌違法違規被中國證監會及其派出機構立案調查，或者被司法機關偵查，尚未結案，且涉案行為與其為申請人提供服務的行為屬於同類業務或者對市場有重大影響。

而前述會計師事務所存在《決定》中的情形。由於《決定》已開始實施，關於時間節點、同類業務等具體的解釋下文件存在分歧，為了更好的解決分歧故暫緩受理立信、瑞華、眾華、興華、緻同、大華等六家會計師事務所的首發和再融資材料。

來源：證券時報APP

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