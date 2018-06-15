【鐘國忠專欄】哪些股票可以參加除權息?!

各上市櫃公司股東會將召開完畢，接下來就是進行一年一度的「除權息行情」，但不是所有公司都可參與除權息！

身分不同 持股策略就不同

雖然目前有部分公司已除完權息，但仍有一些公司股東會尚未舉行，而 6 月底之後，所有上市櫃公司將依規定召開完畢，接下來就是各公司將宣布除權息日。但在未到 6 月底前，市場已開始將焦點放在台灣市值最大公司台積電，因為台積電 6 月 25 日將除息，接下來就陸續有包括台塑集團等公司將分批進行除權息，因此也幾乎可說端午節過後，台股就要正式進入「除權息行情」。

然而每次的除權息行情將因每個人身分而有不同做法，如大股東或高所得者，因稅率較高，為了降低稅負，有些人就會選擇在除權息日前減碼，但有些人因稅負較輕，策略就可能不同。加上今年內外資稅率差距將降低至 5.6%，因此每人將因個人條件而開始要作理財規劃。

這些股票可以考慮買進

如果排除剛剛所述個人因素，未來投資人可考慮哪些股票可以參加除權息？以下將提供幾個面向供投資人作參考：

1. 高股息殖利率：很多投資人都知道這方向，的確，當民生物價上漲時，如果您手中的投資報酬率低於物價上漲幅度，當然財務就會縮水，由於台灣長期股票股息殖利率均值約有 4%，因此這方向要找到合適股票並不難。

2. 今年獲利持續成長：這是一個非常重要的方向，因為您現在參與除權息，這都是去年以來該公司獲利後給股東的一個回饋，去年如果獲利好，當然今年除權息股利政策就好，但如果今年上半年若該公司獲利比去年同期大幅衰退，則應該考量是否要參加，以免賺股息卻賠價差。

3. 產業前景長期佳：如果有些公司股價漲很多，因此本益比往往都很高，這最主要是因股價先反映未來，然有不少投資人會常常買到套牢，最大原因可能是買到產業前景衰退，或沒有競爭力的公司。一家有成長公司其股票早晚會被市場所發現，長期下來持有除了可配息以外，股價也容易呈現上升走勢。

4. ETF：有些投資人擔心前面所提稅負或者持有公司的獲利變化，如要化繁為簡，則可考慮持有相關 ETF，如此可減少一些不要的困擾，同時又有機會打敗銀行定存。

5. 轉虧為盈：有些公司去年獲利不佳，雖然今年股利政策比去年來得差，但如果今年公司 Q1 獲利就已靠本業超越去年全年獲利水準，可想而知，明年股利政策，不僅比今年來得好以外，甚至於有機會高出好幾倍。這類型也是最有潛力上漲者，主要因為這部分是長期規劃佈局，不過這類型投資者往往是投資高手或者處在該產業中工作者，因此能提早一大段時間作佈局者。

6. 固定配息者：有些公司因營運變化不大，但又是在產業中有競爭力，加上市場需求又不減者，因此公司長期獲利很穩定，這類型就以民生用品、電信或產業龍頭公司等為主，持有者不易見到這些公司獲利大躍進，但卻因為獲利穩定，每年配息也很穩定，如果公司股價波動又不大者，幾乎可說是比錢放在銀行來得好。

整體而言，美國雖然近日又升息會影響國際資金動向，但台灣仍有不少上市櫃公司長期有穩定的股利政策，只要長期持有布局而參與除權息，相信投資人仍可在即將到來的除權息行中獲利！