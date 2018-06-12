又一宗“鋼鐵換金融” 中原特鋼(002423-CN)重大資産重組事項獲國資委批復

中原特鋼(002423-CN)6月11日晚間公告，公司於近日收到公司控股股東中糧集團有限公司轉來的國務院國有資産監督管理委員會批復，國務院國有資産監督管理委員會原則同意公司本次重大資産重組的總體方案。

據中原特鋼2月25日公告稱，本次交易的整體方案由重大資産置換和發行股份購買資産兩項内容組成，互為條件、同時進行。

公司擬將所持全部資産及負債，與中糧集團所持中糧資本64.51%股權的等值部分進行置換，差額部分以發行股份方式購買;併向溫氏投資等發行股份購買其合計持有的中糧資本35.49%股權，註入資産的交易價格為211.86億元。同時，中原特鋼向弘毅弘量、溫氏投資、首農集團、結構調整基金、寧波霧繁、航發資産、上海國際資管發行股份購買其合計持有的中糧資本35.49%股權。

交易完成後，中糧資本將成為中原特鋼的全資子公司。而中原特鋼的控股股東仍為中糧集團，實際控製人仍為國務院國資委。另外，中原特鋼稱，隨著公司原有資産的置出和中糧資本100%股權的註入，上市公司將持有中糧資本 100%股權，併將間接持有中糧資本下屬相關金融企業股權，公司的業務範圍將涵蓋信託、期貨、保險、銀行等多項金融業務，包括中糧期貨、中糧信託、中英人壽以及龍江銀行等資産，將成為以農業金融為特色的投資控股平台。2016，年中糧資本營業收入為73.4億元，淨利潤12.6億元。

今年1月，中原特鋼剛完成控股股東的更替。原控股股東南方工業集團將持有的中原特鋼3.39億股股份(佔總股本67.42%)無償劃轉至中糧集團。南方工業集團和中糧集團均為國務院國資委直管的中央企業。此次中糧集團將旗下金融業務註入中原特鋼的計劃，解釋了上述股權更叠的原因。

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