【異動股】華潤水泥控股(01313-HK)盤前跌9.884%

華潤水泥控股(01313-HK)現報9.3元，跌1.02元，跌幅為9.884%，成交4.51億股，成交額為41.94億元。

6月11日，華潤水泥公布，預期2018年上半年公司擁有人應佔盈利預期將較2017年同期顯著增加，主要原因為期間内水泥産品售價較高。集團水泥産品於2018年1月至5月的平均售價為387.4港元，相對2017年同期的290.5港元上升了33.4%。

此外，2018年6月11日，華潤集團(水泥)有限公司(賣方)及該公司與配售代理訂立協議，據此，配售代理將按每股股份 9.30 港元的價格向不少於六名獨立承配人配售賣方所擁有合共4.5億股的配售股份，併且賣方將按配售價向公司認購4.5億股認購股份，認購股份佔擴大後股本約6.44%，配售價較當日收市價折讓約 9.88%。

賣方為華潤集團的全資附屬公司，華潤集團由中國華潤間接控製，目前，賣方實益擁有約47.92億股股份，相當於該公司現有已發行股本約 73.35%。緊隨配售及認購完成後，賣方及其緊密聯系人持股由73.45%降至68.72%。

公司估計，認購所得款項淨額將約為41.8億港元，擬用作集團發展裝配式建築及骨料業務、償還債務及一般營運資金用途。

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