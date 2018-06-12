大行評匯控(00005-HK)策略日

匯豐控股(00005-HK)集團行政總裁范寧昨日將公布新一輪業務策略，行政總裁范寧表示，集團經過經過一輪重組後，在利率正常化及經濟增長情況下，是時候回復到增長模式。

匯控表示，目標在每個財政年度的經調整收入增長都高於支出增長情況下，於2020年前達致11%以上有形股本回報，並投資150至170億美元，以推動業務發展。范寧表示，會維持現時派息水平，並於適當情况回購股份，但亦要視乎監管機構批准。

摩根士丹利及美銀美林均看好滙豐增長前景，大摩認為，匯豐會動用資本再作收購，以捕捉加息浪潮的機遇，隨着收入動力提升，收入增長較支出增幅(jaws)有望擴闊。

美銀美林則指，匯豐基本面與過去數年不變，但將變得更高增長及更龐大，並需時3年才完全反映加息周期的利好，意味着未來3年會進入高增長期。

有足夠資本水平，匯豐股息政策亦具憧憬，高盛指出，匯豐盈利近年未見大反彈，現時派息比率不尋常地高，但隨着日後盈利穩定增長，派息比率降至50%時獅子行料穩定加派息。

回購方面，僅大摩預料2019年會有20億至25億美元(約156億至195億港元)回購，高盛亦稱今年下半年不再回購，與集團重視增長的口徑一致，未來股東或要將回購預期減低。

3家券商均看好匯豐前景，全數籲買，以大摩最樂觀，目標價看95元，美銀美林亦看88.5元。

瑞信指出，匯控現時的財務目標改變空間不大，原本ROE目標是超過10%，或會調校為有形股東權益回報率(ROTE)目標，預期滙控2020年的ROTE為12%。報告重申，匯控今年要達

「收入升幅高於成本」會有難度，因首季已出現成本增長較快的情況，須視乎下半年收入表現，拉勻全年計料仍會出現收入增長低於成本約0.2%。瑞信調低匯控每年股份回購預測，

由30億元降至20億元，預期今年至2020年，該集團股息回報有4.9%，將其目標價由690便士上調至740便士，投資評級維持「中性」。

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