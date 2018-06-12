【統一證券】盤前分析－漲價股輪流飆漲、指數震盪續強

◆盤勢分析

台股在美股走勢強勁，於前波高點震盪整理，伺機攻堅；本周在川金會、FOMC 會議等議程下，預期多方在稍事整理後，仍將具備盤堅實力。對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份 - 本周美國即將公佈的數據偏多且正向。除了周二、周三美國將公佈五月份 CPI 與 PPI 同比，預估值為 2.7% 與 2.9% 正向外。周四（14）美國將公佈五月份零售銷售環比，預估數值為 0.4%，較前值 0.3% 為佳；周五（15）美國將公佈密西根大學六月份消費者信心指數，預估值為 98.4，亦較前值 98 為佳，這均代表現階段美國經濟仍呈穩健發展。

第二、FOMC 會議升息一碼，利空出盡。美國將在周三、周四（13、14）舉行 FOMC 會議，預估將會升息一碼，升息後利率區間將為 1.75%~2%。在預期今年升息三碼下，預估下一次升息時間點將落在 12 月，也就是說，未來六個月資本市場均不會再有升息議題之干擾。此外，在十一月美國期中選舉前，市場資金亦當保持寬鬆情形。

第三、技術面觀察。台股上周最高攻抵 11261 點，離前高 11270 點僅一步之遙，目前小幅拉回至五日均線處整理，伺機再次攻堅。目前各期均線均呈多頭排列，且在月線突破半年線、季線後，台股下檔支撐已向上墊高至月線 10938 點位置，對多方有利，盤堅格局不變。

第四、國巨營收噴出、股價強勢盤堅。在國巨五月份營收飆出 63.5 億元，年成長率 151% 及華新科 128% 等雙創新高下，除了首季國巨與華新科均繳出不錯獲利成績單 EPS12.15 元及 2.7 元外，預估國巨將再創下五月份單月 EPS10 元破表獲利紀錄。基於國巨五月自結獲利驚人，今年國巨、華新科、奇力新等全年獲利預估均相當可觀，預估 EPS 分別為國巨 121 元、華新科 36 元、奇力新 14 元等。故國巨目標價將可上看 1520 元、華新科目標價上看 431 元。此外同族群之奇力新、美磊、日電貿、達方及禾伸堂等走勢，亦同步看好。