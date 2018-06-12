江西銅業(00358-HK)競投江銅財務11%股權

江西銅業股份(00358-HK)公布，為進一步有效提高對附屬公司的決策效率並加強公司的業務整合，公司擬參與競投在江西省產權交易所公開掛牌的由中銀投持有的江銅財務11%股權。於本公告日期，江銅財務87.33%的權益由公司持有，11%的權益由中銀投持有及1.67%的權益由江銅銅材持有。中銀投為公司附屬公司江銅財務的主要股東。

江銅財務11%股權的掛牌期為2018年5月23日至2018年6月21日(包括首尾兩天)，掛牌價格為3.3755億元(人民幣.下同)，交易保證金1.01億元。

江西銅業3位獨立董事塗書田、劉二飛、周冬華就「公司競價收購中銀集團投資有限公司在產權交易所掛牌的公司子公司江西銅業集團財務有限公司全部股份」事項，認為該交易雖然並非於公司日常業務中進行，但公司將按一般商務條款進行，條款公允合理，程序合法，不會損害中小股東利益，對公司和全體股東而言是屬公平合理的,並符合公司及其股東的整體利益。

江銅財務其主要業務涵蓋提供財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；證券投資(以上項目依法需經批准的項目，江銅財務需經相關部門批准後方可開展經營活動)。

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