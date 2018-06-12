匯控(00005-HK)ADR報升 騰訊(00700-HK)重上420關

港股ADR指數收報31143點，升79點。匯控(00005-HK)昨舉辦策略日，ADR股價報升。
匯控集團行政總裁范寧表示，集團經過經過一輪重組後，在利率正常化及經濟增長情況下，是時候回復到增長模式。券商普遍預期管理層主要着墨於多年來始終未達標的股東權益回報率(ROE)、收入增幅高於成本增幅(positive jaws)等。股東關心的派息方面，短期派息政策不變，將維持每股派51美仙，股份回購或會減少至每年20億至25億元(美元,下同)。匯控ADR收報77.35元，較港收市升0.4元。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報420.67元，較港收市升1.67元；港股主板成交縮至774億元，但港交所(00388-HK)股價在ADR照升，收報262.67元，升1.47元，中人壽(02628-HK)ADR收報22.69元，較港收市跌0.16元。
國際油價止跌回升，油股個別發展，中石油(00857-HK)ADR收報6.54元，較港收市跌0.01元；中海油(00883-HK)ADR收報13.48元，較港收市升0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.72元，較港收市升0.22元；聯通(00762-HK)ADR收報10.27元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.69元，較港收市升0.02元。
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