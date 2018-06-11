首家獨角獸CDR小米招股書出爐 十大發行關鍵點需註意

小米集團(簡稱“小米”)成為CDR試點的首單申請企業，證監會官網於6月11日淩晨披露了小米的CDR申請材料。

同股不同權、H股+CDR發行、獨角獸概念……小米的眾多標簽隨著小米申請材料披露，讓中國資本市場盼望良久的擁抱新經濟成為了現實。

從小米披露的招股說明書來看，在發行CDR方面，亮點不少：

1、小米CDR的保薦機構為中信證券，擬上市地為上交所;H股上市則由高盛、摩根士丹利以及中信里昂證券聯合保薦。

2、CDR募資主要用於研發核心自主産品擬投入資金佔比30%;擴大併加強IoT及生活消費産品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業的生態鏈擬投入資金佔比30%;全球擴張擬投入資金佔比40%。

3、CDR發行中涉及的存託協議，小米正與存託人協商擬定。

4、存託人可作為小米的登記股東，享受B類普通股東權利，存託憑證持有人通過存託人間接享有公司B類普通股東權益。

5、B類普通股東享有資産收益、參與重大決策、剩餘財産分配等權利。存託憑證持有人還將通過存託人形式基礎證券的相關股東權利，包括但不限於獲取現金分紅、股份分紅及其他財産分配，行使配股權，行使表決權。

6、關於此次被納入創新試點企業，小米表示，公司2017年經審計的主營業務收入不低於30億元人民幣，且公司報告期内進行的F輪第二次、第三次、第四次融資，融資估值不低於200億元，符合CDR相應政策。

7、目前小米不存在戰略投資者。將採用市場化詢價方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場承受能力、未來發展資金需求等因素確定發行價格。

8、前3個月，小米的營業收入達到了334億元，淨利潤虧損了70億，這是由於港交所對於優先股權益的計算規則所緻，併非實際虧損，扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為10億元。

9、根據CDR文件，小米擬採用股權激勵方式，將小米金融作為獨立運營主體逐步剝離。目前小米集團的供應鏈融資、互聯網小額貸款、支付、理財産品分銷、互聯網保險等金融相關業務已重組至集團全資控股子公司小米金融。

10、小米CDR的審核和IPO流程無異，根據發行審核的步奏，首發的審核工作流程分為受理、反饋會、初審會、發審會、封卷、核準發行等主要環節。唯一不同的是，證監會新成立的科技創新咨詢委員會需在小米的發行申請中發表觀點。

小米在招股書中提及，未來將剝離小米金融。小米集團與小米金融之間已經約定未來三年服務限額。通過密集投資布局，在金融行業的“小米系”已經完成包括券商、銀行、保險、支付等金融全牌照布局。

來源：券商中國

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