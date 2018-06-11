【華冠投顧】MOSFET全面噴出、光學漲勢升溫

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

熱門股追蹤

2323 中環：沿 5 日線整理向上，只要量能可以維持在均量之上

也就是 10 萬張的交易量，後續仍有機會表現

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2327 國巨：股價再創新高收黑 K、不過量能稍嫌不足

目前股價走在布林上緣，短線仍屬強勢格局

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2375 智寶：跳空鎖了兩根漲停之後，今天量能擴大到均量

這表示有人在漲停的價位大量買入，後續走勢值得留意

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2456 奇力新：營收表現高於預期，買盤推升到均量之上

原則上股價若能守在 5 日線和布林上緣之間，多方趨勢不變

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3059 華晶科：今天股價帶量突破表態，後續有機會挑戰前高

明天是否延續強勢格局，量能會是重要關鍵。

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6175 信昌電：今天股價雖收類十字，不過量能有比上周五多

後續量能是股價發展的關鍵，留意營收獲利的數字表現

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8111 立碁：今天跳空上漲鎖住漲停，雖量能低於上周五的一半

但量縮鎖漲停，代表後續仍有機會創高，營意量能變化即可

台股盤勢分析：

大盤繼上周五挑戰前高失敗後，今天維持在 5 日線附近整理

量能雖然不多，但整理個股的買盤仍在，顯見市場仍在觀察整理

後續若國際事件能夠出現正向發展，則台股仍有機延 10 日線表態

明天是金川會登場的日子，結果如何將牽動全球股市

若結果正向，則下半年全球股可望再走一波

今天 MOSFET 族群全面噴出，股價都出現大漲表現

由於目前拉貨周期已經全面延長，不漲價，很有貨拿

因此，漲價將會是後續趨勢，個股沿 5 日線操作即可

另外，中國指標光學廠舜宇光學營收表現超乎預期，年增 7 成！

代表後續中國市場，內地品牌手機的銷售量

將可望一舉超越蘋果手機，若後續銷售量能放大

則二線光學、與中國連動較深的，將有機會表現。

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※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。