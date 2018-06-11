聯準會升息在即 美元走弱黃金將回溫？

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將在 6 月 12 日召開會議，市場預期聯準會將升息 1 碼，此外歐洲央行與日本央行也將在本週舉行會議，川普與金正恩的歷史性會面將登場，11 日黃金期貨價格略微下滑，美元現貨指數走跌。

儘管黃金現貨和黃金期貨價格在 11 日呈現下滑走勢，知名黃金多頭億萬富翁 Eric Sprott 深信，黃金和白銀可以承受聯準會升息的壓力，並在暑期走升，過去數據亦支撐他的看法，在過去 6 次升息中，黃金價格出現 5 次 10% 至 30% 的漲幅。

另一方面，Sprott 表示，聯準會要擔憂的點其實很多，住宅和汽車業皆疲弱，零售業的銷售數字表現也不亮眼，通膨將影響許多區域，現在的情況可能不如聯準會年初所預期的好。

截至下午 4 點，黃金現貨價格為每盎司 1295.90 美元，8 月交割的黃金期貨價格則微跌 0.20% 至每盎司 1300.10 美元。

8 月交割的黃金期貨價格

此外，Sprott 指出，現在的總體基本面對貴金屬有利，將會支撐價格持續走升，舉例來說，新興市場貨幣的大幅貶值，可能會使投資者轉向波動不大的黃金避險。而許多的出口數據顯示全球經濟成長正在放緩，可能將使利率進一步走升。

OANDA 的亞太地區交易主管 Stephen Innes 則認為，聯準會歐洲央行的政策決定，將成為黃金近期走勢的主要影響，目前黃金的波動不大，因為投資者在等待政策制定者的下一步，若他們認為風險加劇，避險資金會湧入黃金。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (8 日) 的數據指出，截至 6 月 5 日的一週，投機者對 COMEX 黃金的淨多單減少 3169 口至 58066 口。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數在 11 日下跌 0.13% 至 93.43。