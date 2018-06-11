智冠5月營收微增 IP授權兩款遊戲年底前中國上市

智冠 (5478) 自結 5 月合併營收 3.87 億元，月增 2.15%，與去年同期採淨額法認列營收相比成長達 23%，累計前 5 月合併營收 20.14 億元，較去年同期成長 7.19%。智冠指出，旗下有 2 至 3 款自製研發與代理新作籌備中，在 IP 授權方面，授權金剛遊戲開發《武林群俠傳》以及互愛互動開發《炎龍騎士團》等手遊作品將於今年在中國推出。智冠子公司遊戲新幹線與俄羅斯遊戲開發商 Gaijin Entertainment 聯合代理線上遊戲《創世戰車 Crossout》繁體中文版，而《新龍之谷 Online》也將於暑假前夕改版，可望推升業績成長。



旗下智凡迪取得全球人氣遊戲《絕地求生》PC 版經銷合作，5 月 8 日在台灣、香港推出「MyCard 絕地求生專屬卡」，並策畫舉辦最大規模線下電競賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，首屆「絕地求生 MCL 網咖熱身賽」四週賽程共進行 74 場賽事，吸引超過 3500 名玩家、高達 779 支隊伍踴躍報名角逐，緊接著 6 月起《MCL》將帶來全新趣味挑戰賽、正式聯賽等精彩賽事，傾力推廣電競運動，帶動全民電競熱潮延燒。



此外，金融科技事業群今年進行合併，期望發揮資源整合效應，為金流產業注入更完整多元的產品與平台服務，大力拓展金流行動支付市場，目標成為台灣市場穩健且領先的金流支付品牌。

