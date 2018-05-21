市場派覬覦 智冠稱未來3年發展藍圖明確 公司派已提足7董2監

針對智冠 (5478) 此次董監改選，市場派擬取得三董一監，智冠科技集團財管中心總經理鍾興博指出，今年董監改選席次改為 7 席董事、2 席監察人，市場派只是提名策略，智冠也提足 7 席董事、2 席監察人，智冠董監席位如何變化，將待 6 月 14 日揭曉。根據智冠提名人選分別為董事王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、潘明燦；獨立董事為李明憲、林軒竹；監察人則為張宏源、簡金成。



針對有報導遊戲橘子 (6180) 與網銀國際聯手進駐智冠董監事經營團隊，預料未來橘子與智冠在通路端的合作甚至合併的可能性大增一事，鍾興博再次強調，目前並無任何規劃，公司未來 3 年的經營發展藍圖相當明確，不會因市場派的投資人或董監提名人背景受到影響。



智冠董事長王俊博表示，只要是善意正派的投資人有機會加入智冠董監陣容，公司都竭誠歡迎，他並進一步指出，為因應未來 3 年的經營發展，除繼續鞏固 MyCard 相關遊戲金流及加值服務的領導地位外，遊戲研發營運及 IP 活化也會有較大的發展。



此外，智冠過去 3 年布局網路行銷媒體及第三方支付兩大新事業群的轉型也頗具成效，其中網路行銷媒體已成為 Google 及 Facebook 在台灣前五大重要合作夥伴中唯一遊戲業者；第三方支付在今年上半年合併藍新科技集團後，也躍居國內第三方支付公司領導品牌。



為因應集團旗下新事業群的快速發展，智冠並著手加強董事會的功能，一改過去以經營階層為主的結構，此次更著重在產業發展與公司治理所需，成員中除王俊博及陳慶榮資深遊戲人以外，在產業發展領域，更網羅了多位具行銷、資安、法律及併購投資專業人士，在公司治理方面，則邀請了非智冠集團簽證體系的資誠聯合會計師事務所副所長李明憲，希望能借重他的專長，完善會計審計治理功能；另為因應第三方支付事業的快速擴展，也網羅了國內最大金控集團合作金庫的獨立董事林軒竹加入，補強金融治理的需要。



王俊博指出，由智冠提名的 7 董 2 監候選人，無論是獨立性、專業性及多元性，都相當符合公司發展所需，因此未來 3 年的經營規畫，是否真能跟市場派的投資人背景有這麼多的交集或互補，還言之過早。



面對未來 3 年更大的發展與挑戰，王俊博強調，將以更積極的態度追求股東價值之成長，持續為股東創造更高的投資報酬，這是智冠科技 35 年來所有員工不曾改變的目摽，一定會繼續努力下去，請所有股東放心。

