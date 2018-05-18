智冠經營權之爭 王俊博稱只要對公司營運有利 抱持歡迎態度

智冠 (5478) 今年股東會將進行 9 席董事及 3 席監察人改選，而網銀國際有意取得智冠董監席次，使得智冠面臨成立以來首度經營權之爭，智冠董事長王俊博對此指出，只要是對公司營運有幫助及發展性，智冠是抱持歡迎態度。過去智冠董事包括子公司經理人呂學森、鍾興博等，智冠本次委託書提名除董事長王俊博外，另外 4 席不再由自家人擔任，提名人分別為王炯棻、陳慶榮、施明豪及潘明燦。監察人部分，智冠提名張宏源及簡金成。



智冠此次改選包括 9 董事，其中含兩席獨董以及 3 席監察人，智冠希望穩拿 5 席董事 2 席監察人，而網銀則目標取得 3 席董事及一席監察人。



王俊博指出，任何人對公司股價有興趣，公司無法阻擋也不能阻止這市場自由的買賣，而網銀國際從市場上取得智冠股權，未來也取得董監席位，若對公司營運有幫助、有發展性，他是抱持樂觀態度。



王俊博進一步表示，與網銀國際之前沒有深談，大家都是同業，但只要對公司好建議都會接受，智冠持著歡迎，讓網銀國際參與董監改選。



針對此次智冠爆發經營權之爭，法人認為，網銀進入智冠取得董監席次幾乎是確定，只是會取得多少董監席位，則待 6 月 14 日股東會見真章。