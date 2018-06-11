海航控股(600221-CN)擬近105億元收購多項航運資産 實控人將變更

海航控股(600221-CN)6月8日晚間公告，公司擬以3.12元/股發行33.58億股，向交易對方海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100%股權;向交易對方天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權;向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權。交易對價總計104.78億元。公司併擬以詢價方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超過10名特定投資者定增募集配套資金總額不超70.34億元。

本次交易中標的公司西部航空的主營業務為航空客運，與上市公司主營業務相同。海航技術及HNA Aviation下屬經營主體SR Technics Switzerland 的主營業務均為航空器維修;天羽飛訓的主營業務為飛行培訓，均系為上市公司航空客運主業提供重要支持和保障作用的航空客運上遊行業。本次交易完成後，上市公司股東大會完成對董事會的改選，上市公司控股股東將由大新華航空及其一緻行動人變更為海航航空集團及其一緻行動人，上市公司實際控製人將由海南省國資委變更為慈航基金會。

公司同日公告，綜合考慮公司最新戰略計劃及實際經營需求，公司決定終止A股可轉換公司債券發行計劃。公司股票繼續停牌。

來源：中國證券網

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