中鋁「大有色」棋局：千億重組箭在弦上

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中國鋁業集團有限公司(以稱中鋁集團)千億級資產重組箭在弦上。 近日，中鋁集團旗下雲南銅業(000878-CN)、雲南冶金集團(下稱雲冶集團)旗下雲鋁股份(000807-CN)和馳宏鋅鍺(600497-CN)發布公告披露，2018年5月27日，雲南省人民政府與中鋁集團簽署《合作協議》，雙方擬以中鋁集團全資子公司中國銅業有限公司(下稱中國銅業)平台進行合作。 根據上述上市公司公告，合作完成後，最終中鋁集團和雲南省政府在中國銅業的持股比例原則上分別為 58%、42%。 若合作事項順利完成，雲鋁股份、馳宏鋅鍺的實際控製人將由雲南省國資委變為國務院國資委。 《中國經營報》記者就上述重組事宜聯系上述公司采訪，但截至發稿，雲鋁股份、中鋁集團均未做出回复，馳宏鋅鍺方面表示，「以公告為准」。 不過，有業內人士嚮記者表示，通過此次重組整合，中鋁集團的冶煉能力將發生巨大變化，對於有色金屬行業來說產業格局也會發生一些變化，產業集中度將進一步提升。 開啟千億級重組 事實上，中鋁集團此次千億級重組在去年就已露出端倪。 據雲南省工業和信息化委員會的信息顯示，2017年4月，雲冶集團與中國鋁業股份有限公司在京舉行會談，雙方就開展鋁產業領域合作達成一致意見，簽署了戰略合作框架協議。 今年4月，國務院國資委副主任、黨委委員翁傑明在中鋁集團調研時曾表示，“中鋁集團要在產業布局、結構調整、科技研發等方面積極探索、大膽嘗試，圍繞主業構建‘大有色’格局，采取‘兩條腿走路’的方式，實現高精尖產品和市場前景看好產品的生產研發齊頭並進。” 根據《合作協議》，雲南省政府擬將雲南省國資委及下屬企業所持有的雲冶集團等股權納入合作範圍，中鋁集團將其持有的中國銅業等股權納入合作範圍。合作完成後，最終中鋁集團和雲南省政府在中國銅業的持股比例原則上分別為58%、42%。 本次戰略性重組完成後，雲鋁股份和馳宏鋅鍺兩公司的實際控製人將由雲南省國資委變為國務院國資委，成功由地方國企轉型為央企。與此同時，中國銅業旗下的雲南銅業也公布了中鋁與雲南省政府的合作事項，但表示此次合作不會影響上市公司的控製權。 中鋁集團將上述合作視為“千億級的戰略合作”。該集團的官網發表的一篇題為《千億級合作 戰略性發展——中鋁集團與雲南省人民政府簽署合作協議》的新聞稿稱：“本次千億級的戰略合作，是我國有色金屬供給側結構性改革的重大舉措，是我國有色金屬行業最重大的戰略性重組整合，將對全球有色金屬行業產生重大的格局變化。” 「大有色」戰略 在外界看來，中鋁集團此次合作，目的之一在於補強有色金屬業務。 一方面，作為此次中鋁集團牽手的合作方，雲南省擁有豐富的礦產資源，素有“有色金屬王國”之稱。另一方面，中鋁集團是全球第二大氧化鋁生產商、全球第三大電解鋁生產商，其鋁加工材產量位居世界第五。但該集團的業務主要集中於鋁、銅和稀土這三大行業。而馳宏鋅鍺的主營業務則為鉛、鋅、鍺等系列有色產品的生產與銷售。 有分析認為，中鋁集團有意將馳宏鋅鍺納入麾下，這意味着中鋁的“大有色”戰略將逐步落地，未來其業務覆蓋範圍也將更加全面。 中鋁集團官網發布的上述新聞稿指出，「中鋁集團作為中央直接管理的國有重要骨幹企業，是我國有色金屬行業的龍頭企業，是我國有色金屬行業中規模最大、實力最強的領軍企業。雙方在銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬產業方面有着很強的互補性。」 作為此番戰略重組的主要平台，中國銅業在雲南這一資源大省早有布局。據悉，中國銅業成立於2008年8月，註冊資本金32.35億元，是中鋁集團全資子公司、三大事業部板塊公司之一。截至2017年年底，中國銅業總資產達到984.38億元。目前，雲銅集團有三家股東：中國銅業持股58%，雲南省國資委持股21.5%，雲南省工業投資集團持股20.5%。 業內人士分析，此次整合，中鋁集團的冶煉能力將發生巨大變化。據中鋁集團旗下上市公司中國鋁業(601600-CN)2017年年度報告披露，該公司當年的氧化鋁的生產量為1281萬噸，同比增長6.48%；電解鋁生產量為361萬噸，同比增長22.37%。 而此次重組涉及的這幾家上市公司中，雲南銅業的總資產為288.16億元(截至2018年一季度末)。2015年∼2017年，該公司淨利潤分別為0.64億元、1.74億元、3.77億元，歸屬於母公司股東的淨利潤0.26億元、2.03億元、2.27億元。 另外，馳宏鋅鍺、雲鋁股份的第一大股東均為雲冶集團，截至2018年一季度末，這兩家上市公司的總資產分別為320.96億元、361.57億元。 這意味着上述三家上市公司整合後，總資產將達到971億元左右。 一位不願具名的業內人士嚮本報記者表示，在有色金屬行業，中鋁集團原來主營業務為氧化鋁和電解鋁，而中國銅業在香港主要做一些進出口貿易和投資，實質性資產不多。而中鋁集團的本次大整合，對於有色金屬行業來說產業格局也會發生一些變化，產業集中度可能進一步提升。 多方式扭虧 事實上，除了此次千億級重組外，中鋁集團近年來屢次通過「加、減、乘、除」等方式優化資產結構。 據上海清算所披露的中鋁集團2018年度第八期超短期融資券募集說明書，2015年~2017年，中鋁集團淨利潤分別為-53.58億元、-5.80億元和11.88萬元，歸屬於母公司所有者淨利潤分別為-53.49億元、-18.77億元、-28.97億元。 不過，公司解釋稱，受到近年來電力等能源價格大幅度上漲的影響，公司生產成本有較大幅度提高，2016 年我國氧化鋁和電解鋁整體呈供不應求狀態，原鋁價格表現明顯超出市場預期，國內外鋁價呈現震蕩上行的趨勢。 而與中鋁集團業績的劇烈波動有所不同，該集團旗下上市平台中國鋁業業績有所好轉。據中國鋁業發布的2017年報顯示，2017年該公司歸屬於母公司股東的淨利潤為13.78億元，同比增盈10.1億元。中國鋁業表示，增盈原因主要是受益於供給側結構性改革，公司主要產品毛利大幅增加。 記者梳理公開資料獲悉，葛紅林自2014年10月份開始被任命為中國鋁業董事長，當時正逢中國鋁業淨利潤出現大幅虧損，可謂是臨危授命。面對困難，葛紅林提出「加、減、乘、除」四步應對虧損措施。 其中，以「加法」為例，就是在中國鋁業生產經營過程中，開展廣泛務實的合作，通過深化與各地方、其他企業的深度合作，打造利益共同體，形成合作共贏局面。比如，中國鋁業的一個項目同時引入多個合作伙伴，從資金、技術、模式多方面形成合力，實現成本較低，利潤較大。 上述業內人士嚮記者表示，在市場持續下跌的態勢之下，中鋁集團想要迅速占領市場份額必須采取並購重組與自我擴建「二合一」的戰略模式，在目前國家嚴控產能增速政策之下，中鋁集團選擇啟動千億級重組這套組合拳是現階段的明智舉措。下一步中鋁集團應建立完整的公司化治理結構，並全面深化具體合作，進行產業調整，增強中鋁集團的外部競爭力。 根據雲南省國資委與中鋁集團簽署的《關於雲南冶金集團股份有限公司過渡期管理協議》，協議規定交割期間資產、債務、人員不發生重大變更。由此可以看出，目前中國銅業與雲南銅業基本就是達成“合作、互惠、共贏”的行業共識。 上述業內人士嚮記者表示，中鋁集團對旗下中國銅業的定位是要做中國銅業最大的集團，必將更大程度地進行市場擴張，除了銅業以外，中鋁集團在鉛、鋅、稀土等領域都動作不斷，未來將會使得其與中國五礦、中國有色的競爭進一步升級，有望全面實現「大有色」的行業格局。 不過，該人士同時指出，如果重組僅僅只是在資產整合上面下功夫，而沒有抓到企業文化的融合，往往會在企業並購重組過程中遇到很多艱難險阻，導致企業一蹶不振或兩敗俱傷。 來源：中國經營報