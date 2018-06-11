分析師：川金會成敗攸關美中貿易戰的發展 直接衝擊美股

川金會箭在弦上，各方矚目，但一位資深股市分析師警告，投資人應該對中國貿易威脅保持警惕，因為如果美國和北韓峰會出現問題，美中貿易衝突馬上就會重返擾亂市場。

美國總統川普上周大部分時間忙著和主要經濟夥伴在推文上彼此言辭抨擊，因此美國與中國發生貿易戰的可能性暫時遭到擱置。

Cresset Wealth Advisors 首席投資官 Jack Ablin 表示，「美國要靠中國搞定川金會，所以我不認為川普和班底會在峰會前公開批評中國。」「如果中國夠聰明，他們就會協助川普和白宮那伙人與北韓建立聯繫。」

Ablin 說，中國已經自我定位對美國而言是向北韓施壓無核化的重要資源，使其成為反對任何貿易威脅的籌碼。如果中國能夠協助擺平平壤，川普政府可能不再對抗北京。

川普周二 (12 日) 將在新加坡與北韓領導人金正恩面對面。川普政府表示，峰會的目標是完全無核化，但北韓似乎並不打算放棄。

Ablin 補充指出，「但是，如果這些談判失敗或者令人失望，我預計這些關稅爭執將會重回談判桌。」屆時，與中國貿易衝突的可能性將遠高於市場預期。

他解釋：「與中國直接貿易戰的可能性大概在 30% 到 40% 之間。」「所以這還不太算是一個巨大的風險；但如果問普通投資人與中國進行貿易戰的可能性，他們可能會認為只有 10%。」

他說：「真希望我的過度謹慎被證明是錯誤的。」

Ablin 表示，對中國加徵關稅將「絕對是美國股市重挫的催化劑」。

至於川金會本身對股市的影響力，Ablin 說，市場太過悲觀，以至於如果有任何積極的發展都將有正面效益。

「上漲的機會的確比較大。」他說，「大多數觀察家沒有太高期待，所以如果出現任何結論或共識，這將是十分正面的訊息的，但有可能那只是一些場面話作樣子。」

北韓議題的確對股市近期走勢影響不算太大。當川普 5 月 24 日宣布峰會取消時，標準普爾 500 指數收盤下跌 0.4%。但 6 月 1 日宣布峰會恢復後，標普 500 收漲 1%。