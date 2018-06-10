川普對G7公報態度反轉：拒絕簽字，還威脅開徵汽車進口關稅

稍早的報導表明美國原本已經同意 G7 公報了，但川普在早早離場之後發 Twitter 抨擊加拿大總理特魯多，宣布退出關於呼籲降低關稅及其他貿易壁壘的 G7 宣言，繼續批評貿易盟國不公平地對待美國。

在奔赴新加坡參加「特金會」的飛機上，川普在加拿大總理特魯多發表講話後發 Twitter，指責特魯多「不誠實」：

加拿大總理特魯多在他的新聞發布會上發表「虛假聲明」，所以我已經指示美國代表不要在稍早的 G7 聯合公報上簽名。

他稱，這是因為進口汽車「淹沒了美國市場」。因此，美國將考慮對進口汽車徵收關稅。

對此，特魯多的發言人 Chantal Gagnon 發布電郵聲明稱：「總理特魯多的講話都是他在以往說過的，包括在公開以及與川普總統的私下交流場合。」

加拿大總理說了什麼？

特魯多在記者會上究竟說了什麼，讓川普如此惱怒以致於拒絕讓官員在 G7 公報上簽字呢？

根據多家海外媒體報導，特魯多稱，川普打着國家安全的旗號對加拿大課徵鋼鋁關稅的行為，是對戰爭年代與美國並肩作戰的加拿大的一種侮辱。

我已經強調過，這不利於我們重新開展北美自由貿易協定（NAFTA）談判。這令人遺憾。但我們絕對肯定，且我們擁有堅定的決心：我們將採取報復措施。

這位加拿大總理直截了當地拒絕了川普政府要求在重新談判的北美自由貿易協定中加入日落條款的提議：

我們將不會、也無法簽署一項每隔五年就自動到期的貿易協議。那根本不是一個貿易協定。

川普的真實意圖

這已經不是川普第一次威脅要對進口汽車「開刀」了。上個月他就指示商務部長羅斯對進口汽車、卡車及零部件進行調查。這樣的舉動很有可能造成美國政府課徵高額關稅。

一旦美國對進口汽車、卡車及零部件「動刀」，最大的受害者可能是加拿大，因為他們是美國進口車第二大來源國，僅次於墨西哥。

彭博社稱，一些人認為，川普指示開展的汽車調查其實是川普的老手段了，他的真實用意可能是將其作為一種談判工具，旨在從北美自由貿易協定談判中獲得更多優勢和利益。

川普在 G7 峰會期間表示，貿易應當是無關稅、無壁壘、無補貼的。但他並未說明美國將如何減少貿易壁壘和關稅。相反，他倒是很關注讓其他國家對美國減少貿易壁壘，包括加拿大對美國乳製品的關稅。

在 G7 期間的記者會上，川普威脅要停止與那些不減少美國產品進入障礙的國家開展貿易：

我們正在與所有國家進行談判，它們（談判）將停止，否則我們將停止與他們開展貿易。我們就像是一個人人都跑來打劫的小豬存錢罐，這必須結束。

在離開 G7 會場前往新加坡之後，川普說美國「已經忍受了幾十年的貿易濫用——這已經足夠久了。」

『新聞來源／華爾街見聞』