關稅衝擊成本 傳價值25億美元美太陽能板投資取消或凍結

據外媒報導，在美國總統川普決定對進口太陽能板徵收關稅之後，再生能源企業已決定取消或凍結約 25 億美元的大型太陽能電池板項目投資。

外媒指出，這個數字是這些企業計畫投資美國太陽能板產業 10 億美元的 2 倍多。

Cypress Creek Renewables LLC 表示，它已經取消或凍結了 15 億美元的計畫，以回應造成成本上揚的關稅。另一家企業 Southern Current 也表示，它已擱置價值 10 億美元的計畫。

這兩家公司都要求貿易官員將用於其公用事業項目的大型面板自 30% 的關稅項目中排除，這些關稅將持續 4 年，每年下降 5%。

在川普總統今年初宣布採取關稅時，再生能源企業和環保團體大舉反對反對加徵關稅，指它們將會在產業競爭中陷入困境。

太陽能產業協會當時預計加徵關稅將提高產品價格，並削減約 23000 個工作崗位。

這些加徵關稅措施是由已宣告破產的 Suniva 和 SolarWorld Americas 申請的，它們宣稱加徵關稅將有助美國製造商並可創造 10 萬個以上的就業機會。

外媒認為，川普的關稅可提高美國本土太陽能板的生產，且隨著時間的推移，太陽能板的價格可能會降低。

例如，First Solar (FSLR-US) 和 JinkoSolar (JKS-US) 兩家製造商已宣布投資 8 億美元增加美國的面板建造，兩家企業說該計畫可在俄亥俄州和佛羅里達州創造 700 個新的就業崗位。

但報導也指出，自動化程度的提高可能會減少增加美國面板產量所創造的新工作數量。