港股續區間波動 聚焦川金會、歐美議息、匯控策略日

「川金會」即將舉行，引起全球關注。此外，美國聯準會 (Fed) 議息會議本週三 (13 日) 將公佈結果，市場預期升息 0.25%；而歐洲央行也將在本週四 (14 日) 議息。不過，港股仍處於傳統「六絕」月，分析員普遍認為，這些消息對港股影響有限，預料恒指本週將維持「區間波動」格局，在 30600 點至 31800 點間波動。

道瓊工業指數上週五 (8 日) 收報 25316 點，上漲 75 點，S&P 500 與 NASDAQ 則分別漲 8 點及 10 點；ADR 港股比例指數上週五收報 31162 點，漲 203 點。

在美上市的恒指成份股普遍上升，騰訊 (0700-HK) 折合報港幣 420.55 元，相當於帶動大盤漲 52 點。匯控 (0005-HK) 折合港幣報 77.49 元，相當於帶動大盤漲 35 點。友邦保險 (1299-HK) 折合報港幣 72.34 元，相當於帶動大盤漲 14 點。內銀股表現不俗，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共帶動大盤漲 14 點。

第一上海首席策略師葉尚志昨 (10) 日接受香港《文匯報》訪問時表示，由於市場已預期 Fed 會升息，川普與金正恩即將對話，故認為這 2 項消息暫未對股市構成嚴重負面影響，預期本周恒指將在 30800 點至 31600 點區間波動。

對於小米有望成為香港首檔經「同股不同權」上市的股票，葉尚志表示，這可能會帶動市場投資新經濟股份的氣氛，或令閱文 (0772-HK) 與眾安 (6060-HK) 受惠。

上週五 (8 日) 股王騰訊拖累港股走弱，原因是市場關注美國國會追究 Google 等科技企業與中國公司合作，調查對象包括小米及騰訊，觸發騰訊捱沽。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，Google 與騰訊達成互換專利協議在科技界屬於正常合作，上週五的市場反應過大，而其後騰訊 ADR 價格亦回穩，相信其股價今 (11) 日高開反彈的機會高。

除了歐美議息和「川金會」登場之外，影響市場的國際焦點還有七國高峰會議 (G7)，加拿大召開的本屆 G7 峰會，以美國總統川普批評加拿大總理杜魯多、多國不歡而散落幕，令貿易戰再升溫。

民眾證券董事總經理郭思治對香港《明報》說，貿易戰不可能一時三刻解決，加上各國是「求和」而來，相信最不明朗的時間已過，料壞消息大部分已為市場消化。近期港股在無重大多空消息下，小幅震盪，成交額料不大。

滙控今 (11) 日舉行策略日。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於滙控早已表明今年只回購一次，因此相信市場對滙控是次策略日的目光不會放在短線，而會聚焦於滙控主席杜嘉祺執掌下的中長線策略方向，尤其在亞洲區方面的發展，以及其股本回報率何時可重返雙位數，並在高資本水平下，滙控如何善用資本。

他認為，滙控難望恢復漸進派息政策，未來派息將會持平，滙控即將公布的發展策略對股價影響有限。

美銀美林預料，滙控將上調普通股權一級資本比率 (CET1) 目標水平，調升到 13% 至 13.5%。

此外，對於近日市場關注的新盤空置稅，民眾證券董事總經理郭思治表示，香港政府如果落實徵收空置稅，對地產股肯定不好。但對地產股會否構成嚴重負面影響，則視乎稅率高低。「如果 (稅率) 低過 5%，比現時樓價升幅小，對地產負面影響有限。」