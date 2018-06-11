【異動股】國能國際資産(00918-HK)被列入除牌程序第一階段 跌22.222%

國能國際資産(00918-HK)現報0.35元，跌0.1元，跌幅為22.222%，股價創一個月新低。成交39.6萬股，成交額為15.18萬元。

6月11日，國能國際資産發布公告，公司收到一封來自香港聯合交易所的函件，聯交所認為公司未能維持足夠程度的業務運作或持有足夠價值的有形資産及/或具有足夠潛在價值的無形資産，以證明其股份可在聯交所繼續上市。因此，聯交所決定根據上市規則暫停買賣股份，併根據應用指引第17項將公司列入除牌程序第一階段。

公司鑒於該決定而須提交復牌建議，以證明其於2018年11月23日或之前根據上市規則持有足夠程度的業務運作或資産水平。

公司可於2018年6月20日或之前提出書面要求，以便將該決定提交上市委員會覆核。倘公司於覆核要求截止日期或之前未對該決定提出任何覆核要求，該決定將為最終決定併對公司具有約束力，因此，於聯交所買賣股份將於2018年6月21日上午九時正起暫停。在此之前，將繼續買賣股份。倘於覆核要求截止日期或之前提出覆核要求，股份買賣將不會於6月21日暫停。

公告稱，公司正考慮該決定，併與其專業顧問商討該決定，且將積極考慮就該決定轉交上市委員會覆核提交覆核要求。

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