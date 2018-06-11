中港私人飛機數量增 利好港機工程(00044-HK)

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不少富豪為求方便，會選擇不受班機時間及機位限制的私人飛機，香港及內地富豪擁有私人飛機的數量近年不斷上升。有業界認為，私人飛機在內地市場具發展潛力，並透露單是設計整裝私人飛機客艙的收費，就至少要2,000萬美元(約1.56億港元)。 受惠於私人飛機需求增長，相關的客艙設計服務亦得益。根據香港飛機工程(00044-HK)2017年度業績，旗下廈門太古飛機工程(廈門太古)去年來自私人飛機工程的收益錄得159.8%增長。 提升普及度 需開放空域 廈門太古行政總裁陳正表示，公司擁有超過50架私人飛機設計整裝經驗。該業務受環球經濟環境及新飛機型號推出等因素影響，與歐美國家相比，內地的私人飛機數量仍較少，未算太普及。他認為，要提升普及程度，需要多方面配合，例如開放空域以及私人飛機場，但相信私人飛機相關業務在中國長遠具發展空間。至於私人飛機設計整裝的收費，陳正指視乎客戶需求和工作內容，一般窄體機的設計整裝至少要2,000萬美元。 根據《萊坊2017財富報告》，近年亞洲富豪擁有私人飛機的數量快速增長，其中香港富豪擁有私人飛機數目由2006年的20架增至2016年的127架，增長逾5倍；而內地富豪則由62架增至277架，增長約3.5倍。 一般私人飛機客艙設計的步驟會首先由專人按客戶需求設計客艙平面圖，再交由工程組和認證組檢視當中的規格，過程中需要平衡適航和舒適度，然後才由客戶決定客艙使用的材料。客戶走進廈門太古私人飛機客艙整裝中心展廳，恍如進入一間室內設計公司，林林總總的樣辦整齊有序排列，無論是地氈、布料、皮革、木材以及杯碟款式等均任君選擇。客戶可以按喜好設計中式、西式甚至是中東風格的客艙。 亞洲整裝中心 風格任選 廈門太古商務總經理何偉驊介紹，位於廈門太古的客艙整裝中心是亞洲第一個，也是唯一同時獲得空中巴士公司核准，以及波音公司授權的客艙設計整裝中心。廈門太古提供工業設計、工程設計、客艙整裝、供應商管理、認證申請以至售後服務。當中的客艙整裝中心設有設計工作室，以及專責生產櫥櫃、鑲板、座椅套及其他客艙內飾的生產工場。 來源：經濟日報