港股今年83家新股上市 逾1/3都是這家律師所的客戶

據 Wind 資料顯示，港股今年至 5 月 24 日新增上市公司 83 家，前 3 名保薦人共保薦了 17 家，占 20.48%；前 4 大會計師事務所合計審核了 54 家，占 65.06%。康得明律師事務所參與 31 家上市企業的 IPO 工作，占 37.35%，超過 1/3。

《國際金融報》報導，Wind 資料顯示，截至 5 月 24 日，2018 年最受港股新增上市企業歡迎的「保薦人」，前 3 名分別是匯富融資、創升融資、智富融資。其中匯富融資和創升融資，均擔任 6 家新上市公司的保薦人，智富融資擔任 5 家新上市公司的保薦人。

前 3 名保薦人合計保薦了 17 家，占港股 83 家新上市公司的 20.48%。這意味著接近 5 個月的時間裡，這 3 家保薦人平均每個月都有企業成功上市。

就保薦人預計募集資金的完成度來看，IPO 日報發現，保薦家數較多的創升融資，擔任過 2018 年新上市的澳能建設 (1183-HK) 和 JIA GROUP(8519-HK) 的保薦人，而澳能建設僅獲得了首發預計募集資金的 80%，JIA GROUP 也只獲得了首發預計募集資金的 78.35%。

值得注意的是，Wind 資料顯示，截至 5 月 24 日，港股 2018 年新上市的 83 家公司，其中有 10 家企業首發募集資金低於首發預計，比例約為 12.05%。比如上銀國際保薦的捷榮國際控股 (2119-HK)，只獲得了首發預計募集資金的 44.41%，是 2018 年新上市、募資後「最失望」的公司。

浩德融資作為保薦人的檳傑科達 (1665-HK)，也只獲得了首發預計募集資金的 52.17%。

此外，截至 5 月 24 日，大有融資 2018 年幫助 3 家企業成功在港股上市，其中 2 家企業融資不足，愛世紀集團 (8507-HK) 只獲得了首發預計募集資金的 83.33%，聚利寶控股 (8527-HK) 只獲得首發預計募集資金的 90%。

除了保薦人外，「會計師事務所」也扮演著重要的角色。與保薦人不同的是，港股新上市公司的會計師事務所更加集中。部分會計師事務所 2018 年説明上市的新上市公司，達到了 2 位數。

Wind 資料顯示，截至 5 月 24 日，2018 年最忙碌、最受新上市企業歡迎的會計師事務所前 4 名分別是香港德勤 ‧ 關黃陳方會計師行、香港普華永道會計師事務所、安永會計師事務所、畢馬威會計師事務所，審計企業家數分別為 19 家、13 家、11 家、11 家。前 4 大會計師事務所合計審核了 54 家，占 83 家新上市公司的 65.06%。

值得注意的是，相較於會計師事務所，部分「律師事務所」服務的新上市企業的數量更多。

Wind 資料顯示，截至 5 月 24 日，2018 年最忙碌、最受港股 IPO 企業歡迎的律師事務所前 3 名分別是康得明律師事務所、毅柏律師事務所、APPleby Trust(Cayman) Ltd.，服務企業家數分別為 31 家、16 家、10 家。

特別是康得明律師事務所參與了 31 家港股新上市企業的 IPO 工作，占了 83 家企業的 37.35%，超過 1/3。