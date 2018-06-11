白宮貿易顧問納瓦羅：中興(00763-HK)再犯將永久「出局」

美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，如果中興通訊(00763-HK)再進行一次壞行為，將會被永久「出局」。

納瓦羅接受霍士新聞網訪問時指出，正如棒球的三振出局球例，中興只要再做一次不當行為，屆時將會「出局」，須永久關閉；這次白宮與中興達成和解，也是總統特朗普給予中國國家主席習近平示好的禮物。

美國商務部長羅斯上周表示，已經與中興達成和解協議。為了解除中興採購美國高科技零部件及服務7年的禁令，中興願意和美國政府達成協議，同意支付10億美元罰款，再加4億美元保證金，以防其未來再度違反協議。而這14億美元罰款金額，高於中興過去3年的盈利，一罰就是罰了超過3年的盈利總和(中興在2017、2016及2015三年的股東應佔溢利分別為45.68億元人民幣溢利、23.57億元人民幣虧損及32億元人民幣溢利)。

和解協議中，更辣的一項條文是中興必須在30天內更換董事會和管理層，並答應由美國挑選的合規小組進駐中興，以監管中興有否遵守美國的出口管制，監管期長達10年，所有費用由中興承擔。在這10年「守行為」期間，如果中興再有違規情況，4億美元保證金將被美國沒收，並再次重啟制裁機制。

來源：信報

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