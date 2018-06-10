廣電總局叫停世界杯互聯網電視直播:優酷閃腰 誰受益

廣電總局叫停世界杯互聯網電視直播 誰是最大的受益者？

剛剛拿到俄羅斯世界杯新媒體直播和轉播權的優酷著實「被」閃了一下腰。

6月8日，國家廣電總局發出通知稱，根據互聯網電視管理的181號文，2018年世界杯比賽不允許在互聯網電視平台上進行賽事的直播和延時播出，否則都屬於違規，只能在賽事結束後提供比賽點播服務。

消息一出，外界紛紛將矛頭指向剛剛拿下俄羅斯世界杯新媒體直播和轉播權的優酷，普遍擔憂優酷的世界杯直播和轉播業務將遭受影響，《商學院》記者第一時間聯系到了優酷公關部門，截止發稿前還未收到優酷的采訪回覆。但是根據多位體育領域和廣告領域的人士透露，國家廣電總局的政策基本不會對優酷造成影響。而此舉，主要是保護央視在電視轉播上的壟斷地位。

壟斷下的版權

早在2000年，廣電總局就頒布了《關於加強體育比賽電視報道和轉播管理工作的通知》。這份通知規定，地方體育頻道沒資格跟央視競爭奧運會、亞運會和世界杯的轉播權。不過這份通知對新媒體是沒有效力的，畢竟，2000年的時候也還沒有新媒體的概念。

2016年，國家新聞出版廣電總局頒布了《關於改進體育比賽廣播電視報道和轉播工作的通知》，這份通知把所有新媒體直接排除在外，因為有牌照的正規新媒體，拿的也是視聽許可證，當然要接受新聞出版廣電總局的管理。所以，央視仍享有奧運會、亞運會和世界杯的獨家購買權。隨著央視、央廣的合並，2018世界杯版權歸屬於中央廣播電視總台。

對於央視而言，世界杯版權就是一塊到嘴的肥肉。2014年巴西世界杯為央視帶來了15億元的廣告收入。2018年俄羅斯世界杯，央視在推出國家品牌戰略的背景下，把央視世界杯轉播的廣告讚助商分為FIFA讚助商、世界杯轉播頂級合作夥伴和世界杯轉播讚助商三個檔次，標底價格分為2.39億元和1.65億元兩檔，蒙牛、VIVO、小米、上汽通用、青島啤酒等國家品牌戰略合作品牌紛紛中標，中標額的底價就超過了35億元，保守估計央視這屆世界杯廣告招商收入將超過40億元，遠遠高於前兩屆世界杯。

如何擴大版權的收益，央視又玩起了「饑餓營銷」。剛開始堅稱俄羅斯世界杯不會對版權進行新媒體分銷，然而，就在世界杯開幕還不到一個月的時間突然宣布新媒體版權分銷，以騰訊體育、蘇寧體育、優酷為代表的新媒體紛紛爭取這個新媒體版權，最終優酷意外的獲得俄羅斯世界杯央視的新媒體直播和轉播權。

「央視開始聲稱堅持不分銷新媒體版權還是為了電視廣告招商能夠獲得收益的最大化，不讓新媒體分流央視的廣告收入。當達到預期目標後，分銷新媒體版權又是一大筆收入，對於央視而言何樂而不為？」一位熟悉央視廣告的業內人士告訴《商學院》記者。

這位不願意透露姓名的廣告界人士給記者算了一筆賬，央視拿到世界杯的版權費用也不低，外界預測在3-4億美元之間，比上屆世界杯水漲船高了不少。而央視的世界杯廣告招商大獲成功，廣告收入大約為40億元，如果加上優酷10億元左右的分銷版權的費用和之前中國移動的咪咕的版權分銷費用，央視的世界杯版權的整體收入將達到五六十億元。

版權暗戰

5月29日，優酷宣布成為俄羅斯世界杯指定新媒體合作夥伴，並拿到了2018年世界杯賽事直播、視頻點播、賽場花絮等多項權益。用戶通過優酷可以觀看全部64場賽事的高清直播。而在一周前，中國移動旗下的咪咕以10億元拿下2018世界杯新媒體及電信傳輸渠道指定官方合作夥伴的權益。

從裏約奧運會到平昌冬奧會，再到俄羅斯世界杯，央視一再通過“饑餓營銷”的手段，不但實現廣告招商盆滿缽滿，在新媒體版權分銷上更是錦上添花。實現版權銷售收益的最大化。作為新媒體分銷，不但會直接帶來分銷版權的巨額收益，央視直播比賽的解說和在央視投放的廣告都會帶入到優酷直播中，無疑增加了央視廣告的曝光的渠道，一舉兩得。

然而，優酷能獲得這個新媒體版權絕對是一個意外，因為外界一直都看到騰訊體育。一直以來，騰訊體育都是版權市場的有力競爭者，當年5億美元拿下NBA的新媒體直播版權，讓騰訊體育名聲大噪。隨著樂視體育的倒下，騰訊體育在體育新媒體領域幾乎沒有了競爭對手，而優酷此前在體育內容領域一直沒有布局，但沒想到最後宣布名單時，優酷卻“截胡”騰訊體育。

據悉，在優酷拿到世界杯新媒體轉播權之前，騰訊體育也早就已經與央視談的差不多了，而且也已經開始廣告招商，沒有想到笑到最後的不是出價最高的優酷。央視最後舍棄騰訊體育選擇優酷，據說是因為央視看中優酷背後的阿裏巴巴，以及其具有利用生態與世界杯和足球產業結合的能力。顯然，在騰訊體育和優酷之間，央視選擇了他們背後的騰訊(00700-HK)和阿里巴巴兩者的後者。



然而，盡管成為央視新媒體合作夥伴，央視也並不希望優酷、咪咕搶食和分流自己的觀眾。於是就有了叫停世界杯互聯網電視直播的通知。因此，中國移動的咪咕視頻和優酷的世界杯直播將只能在PC、手機端或IPTV、CIBN酷喵影視等具有直播資質的平台上進行合規提供服務，在魔百和、天貓等OTT平台、盒子和應用上將不能提供直播世界杯賽事的服務。

「優酷和咪咕主要都是在移動端的，不是網絡電視，所以這個政策對他們影響不大，互聯網電視應該是像百事通和CNTV這樣的，包括央視自己的網絡電視也是受限制的。」我要讚體育策略總監董佳鵬表示。

很顯然，如果可以在互聯網電視平台直播世界杯比賽，以互聯網電視互動點播和大屏幕高清的優勢，勢必會分流央視的電視觀眾，這是央視最不願意看到。為了央視觀眾資源和廣告收入的最大化，才有了史上監管最嚴格的一屆世界杯。

商學院 文：趙正 責任編輯：李彥麗

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