海爾金控54億接盤中金(03908-HK)9.5%股權 成第二大股東

54億元！海爾金控接盤中金公司(03908-HK)9.5%股權，成第二大股東

中央匯金轉讓的中金9.5%股權接盤方是海爾金控。

6月7日晚間，中國國際金融股份有限公司(下稱中金公司)(03908-HK)發布公告稱，第一大股東中央匯金已於6月6日與海爾集團(青島)金融控股有限公司（下稱海爾金控）簽訂股份轉讓協議，中金公司3.985億股股份將以54.12億元的對價，轉讓給海爾金控。

公告公告

此次股份轉讓完成後，海爾金控將成為中金公司第二大股東，持股比例為9.5%。中央匯金仍是中金公司第一大股東，持股比例由55.68%減少至46.2%。

中金公司股東情況。數據來源：中金公司2018年一季報中金公司股東情況。數據來源：中金公司2018年一季報

中金公司在公告中表示，此次股份轉讓仍需經證監會等監管機構批準，以及完成股份過戶登記相關手續。

中金公司是中國首家中外合資投行，成立於1995年。2015年經歷股份改制，同年11月在香港上市，發行H股；註冊地點在北京。

2017年年報數據顯示，中金公司目前的註冊資本為39.85億元，2017年實現收入及其他收益152.6億元，同比增長近71%；實現凈利潤27.7億元，同比增長52%。投行業務是中金公司的亮點，2017年中金公司共完成A股IPO項目12單，主承銷金額102.57億元，項目數量創歷史新高；完成A股再融資項目14單，主承銷金額942.43億元。6月8日在上證所上市的富士康(即工業富聯)就由中金公司擔任保薦機構。

中金公司在公告中稱：「本次股份轉讓完成後，本公司的投資者結構將更加多元化，股權結構也將進一步優化。」

早在4月11日，中央匯金在北京金融資產交易所公開掛牌轉讓中金公司3.985億股(內資股股份)，約占中金公司總股本的9.5%，掛牌價格54.12億元，支付方式為「一次性付清」。

「本次股份轉讓，旨在進一步優化標的企業股東結構，以及引入具有清晰的經營發展戰略及相關商業資源配套能力的投資者，助力標的企業更好、更全面地服務其客戶等。」中央匯金股權轉讓公告如此顯示。

中央匯金的此次股權調整，或與之前中金公司合並中投證券，「換股」交易有關。在沒有合並中投證券之前，中央匯金持有中金公司28.57%的股份，持有中投證券100%的股權。而在合並中投證券之後，中央匯金持有中金公司的股份升至58.65%。

而在騰訊入股之後，中央匯金的持股比例降至55.68%，在此次轉讓之後，則降至46.2%，比較符合監管層對證券公司監管的大方向。

值得關注的是，此次的接盤方海爾金控也是大有來頭。

全國工商信息顯示，海爾金控於2014年2月27日成立，註冊資本57.37億元。主要的經營範圍是對金融及金融服務性機構進行投資、資產管理、股權投資及股權投資基金管理、投資策劃與咨詢服務、財務信息咨詢等。

另外，據天眼查數據顯示，海爾金控是由海爾電器國際股份有限公司100%持股，而海爾電器國際股份有限公司則是由海爾集團持有51.2%的股份。海爾電器國際股份有限公司同時也是上市公司青島海爾股份有限公司(600690-CN)的控股股東，持有其20.64%的股份。

此次股權交易的背景是監管層對證券公司的股東要求越來越嚴。2018年3月30日，證監會下發《證券公司股權管理規定(征求意見稿)》，將證券公司股東分為四類，分別是控股股東、主要股東、持有證券公司5%以上股權的股東、持有證券公司5%以下股權的股東。

此次交易完成後，海爾金控將占有中金公司9.5%股權，按照征求意見稿的要求，海爾金控將成為“持有證券公司5%以上股權的股東”。

澎湃新聞記者 林倩 來源：澎湃新聞 責任編輯：陳楚潺

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