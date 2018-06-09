川普稱俄羅斯應重回G7 俄股匯雙雙跳漲

美、英、德、法、日、意、加七國集團將於美東時間 6 月 8 日至 9 日在輪值主席國加拿大舉行被稱為「史上最分裂」的 G7 峰會。

今日稍早，在赴往這場「鴻門宴」的路上，川普又爆出新言論了：應該允許俄羅斯重返 G8。

川普說：

為什麼我們要舉行一場沒有俄羅斯參加的會議呢？我建議讓俄羅斯參加這場會議。

不管你怎麼認為，這也不一定「政治正確」，我們曾經是八國集團，現在成了七國集團，他們把俄羅斯丟出去了，他們應該讓俄羅斯回來，回到這個談判桌上。

由於通俄門的關係，美俄關係緩和已經成為美國政治上的「不正確」，這也直接阻礙了川普發展對俄關係的步伐。因此，川普的此番言論也讓市場頗感意外。

消息過後，俄羅斯股市匯市雙雙短線跳升。

對於川普讓俄羅斯重返 G7 的決定，義大利的新任總理孔特表示支持。

不過，加拿大政府發言人表示，加拿大反對讓俄羅斯重新加入 G8 的態度沒有變。

華爾街見聞此前提及，在全球貿易摩擦升級，美國無情地將關稅大棒揮向盟友的背景下，這可能是最為分裂的一次 G7 峰會，不排除出現 6 國對陣美國的情況。考慮到美國和一眾合作夥伴的分歧巨大，德國總理默克爾最早站出來強調，這一次 G7 峰會不應該像以往一樣，一定要達成所有國家一致認可的聯合公報。

馬克龍發出同樣警告，6 月 6 日周三，彭博援引法國官員消息稱，馬克龍警告川普，美國若不在關稅、伊朗核協議和巴黎氣候協議等議題上作出讓步，法國將拒絕按照峰會傳統簽署 G7 聯合聲明。

6 月 7 日周四，加拿大總理特魯多也對川普近來的貿易政策提出批評，稱美國認為關稅問題可能對國家安全造成威脅十分荒謬，似乎在 G7 變為 G「6+1」的趨勢上又邁進了一步。

『新聞來源／華爾街見聞』