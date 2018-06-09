G7內訌升級 川普連發推文發難加拿大和法國

熱衷 "Twiite 治國" 的美國總統川普，這兩日連發數條推文就貿易問題對加拿大和法國發難，為本來就火藥味濃重的 G7 峰會再添一把火。

華盛頓當地時間周五凌晨 3 點，川普發布推文稱：

加拿大向美國進口乳製品徵稅 270% 的關稅！他們從來沒有告訴你這些，對嗎？這對我們的農民不公平！

在十分鐘後的另外一條推文中，川普將矛頭直接指向了 G7 國家：

期待與 G7 國家就不公平貿易協議「撥亂反正」。如果沒有發生，我們之後會做得更好。

美、英、德、法、日、意、加七國集團將於美東時間 6 月 8 日至 9 日在輪值主席國加拿大舉行領導人峰會。在全球貿易摩擦升級，美國無情地將關稅大棒揮向盟友的背景下，這一屆峰會被認為可能是史上最為分裂的一次 G7 領導人會晤。

實際上，領導人還沒見面，就已經在社交平台和各大媒體上互懟了起來。

6 月 7 日，法國總統馬克宏在推特上跟川普隔空打起了嘴炮，稱美國總統或許並不介意被孤立，但如有需要，也不介意簽署 6 個國家的協議。因為這六個國家代表着價值，代表着具有歷史重要性的經濟市場，G6 國家現在才是真正的國際力量。

川普隨後在推特上來了一波強勢三連，予以回應：

請告訴加拿大總理特魯多與法國總統馬克宏，他們正在向美國徵收巨額關稅，還設置了非貨幣壁壘。歐盟對美國的貿易順差為 1510 億美元，而加拿大將我們的農民和其他產品拒之門外。期待明天與他們相見。

杜魯道非常憤怒地提及了美加兩國多年來的關係以及其他各種各樣的事情，但他忽略了一點：加拿大向美國的奶製品徵收高達 300% 的關稅——這傷害了美國農民，也扼殺了美國農業。

為什麼歐盟和加拿大沒有告訴公眾，這兩個國家對美國徵收了巨額貿易關稅並設置了非貨幣貿易壁壘。這對美國農民、工人和企業而言完全不公平。降低關稅，消除壁壘，否則我們將強勢反擊。

在 G7 國家中，美國只與加拿大存在貿易協議，即北美自由貿易協定 (Nafta)。在該協議下，加拿大與美國之間的高達 99% 的商品貿易享受免稅優惠，但乳製品例外，川普認為加拿大通過高額關稅和乳業補貼損害了美國農業從業人員的利益。這也是最新一輪 Nafta 談判中雙方的一個爭議焦點。

至於歐盟，美國對歐盟每年約 1500 億的貿易逆差一直是川普的「眼中釘」。

5 月 31 日，美國宣布對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和歐盟附加徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，從美東時間 6 月 1 日零點起生效。此舉頓時引起眾怒，歐盟、墨西哥和加拿大馬上表示將採取報復措施。

在上周末加拿大惠斯勒舉辦的 G7 財長央行行長會議上，財長們集體指責美國的貿易行動不僅將破壞全球經濟，也會威脅到西方聯盟的穩定。 在一份聯合聲明中，G7 財長們表示雖然美國是七國集團中規模最大，最重要的成員，但在下周召開的 G7 領導人峰會上，如有需要，將會果斷對其採取行動。

G7 峰會還未召開，各方已經是劍拔弩張。

華爾街見聞今日稍早前提及，6 月 6 日周三，彭博社援引法國總統辦公室的一名官員表示，馬克宏警告川普稱，美國若不在關稅、伊朗核協議和巴黎氣候協議等議題上作出讓步，法國將拒絕按照峰會傳統簽署 G7 聯合聲明。

馬克宏認為，考慮到美國對歐盟、加拿大和墨西哥徵收高額鋼鋁關稅的決定以及其他一系列爭議性議題，除美國外的所有 G7 成員國都應該站在一起，堅決抵抗。

馬克宏表態之前，德國總理梅克爾早已強調，為了本國利益，絕對不會做出任何妥協。梅克爾也稱，考慮到美國和一眾合作夥伴的分歧巨大，這一次 G7 峰會不應該像以往一樣，一定要達成所有國家一致認可的聯合公報。

『新聞來源／華爾街見聞』