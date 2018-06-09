美股盤後─道瓊收高75點 貿易緊張升高 股市漲幅受限

美國股市週五上漲，擴大本週的漲幅。但 G7 高峰會開始，美國與主要貿易夥伴的緊張升高，則使得漲幅受限。

本週，主要指數均上漲至少 1.2%。



道瓊工業平均指數收高 75.12 點或 0.30% 至 25316.53。

Nasdaq 指數收高 10.44 點或 0.14% 至 7645.51。

S&P 500 指數收高 8.66 點或 0.31% 至 2779.03。

費城半導體指數收低 12.05 點或 0.85% 至 1412.29。

週五，川普總統與其他世界領袖舉行高峰會。讓投資人謹慎的是，川普總統發布推文，指責法國與加拿大徵收高額關稅，製造非金融障礙。

先前，法國總統馬克宏告訴記者說：這位美國總統可能不在乎被孤立，我們也不在乎簽署六國聲明，排除美國。

一分析師說，這種情況史無前例。七國高峰會實為六國高峰會，美國等同缺席了。我們正走向貿易戰。儘管總統的顧問認為，中國才是貿易赤字的元凶，但川普的關稅却重擊了 G7 盟國。

週四，美國股市收盤錯綜。道瓊上漲，Nasdaq 則自記錄高點下滑，S&P 500 亦收低。

分析師說，昨日的小幅壓力，當能提醒投資人，股市不會直線上漲至新高點，尤其新興市場遭遇美元走強的壓力，且全球貿易爭議持續擴大。然而，企業減稅的利益，終將帶動股市突破前次高點。