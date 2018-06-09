5月CPI同比上漲1.8% 漲幅與上月相同

2018年5月份，全國居民消費價格同比上漲1.8%。其中，城市上漲1.8%，農村上漲1.7%；食品價格上漲0.1%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.3%，服務價格上漲2.5%。1-5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.0%。 5月份，全國居民消費價格環比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.1%；食品價格下降1.3%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格下降0.2%，服務價格下降0.1%。 一、各類商品及服務價格同比變動情況 食品煙酒價格同比上漲0.7%，影響居民消費價格指數（CPI）上漲約0.21個百分點。其中，蛋類價格上漲20.8%，影響CPI上漲約0.10個百分點；鮮菜價格上漲10.0%，影響CPI上漲約0.22個百分點；禽肉類價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.07個百分點；畜肉類價格下降9.3%，影響CPI下降約0.42個百分點（豬肉價格下降16.7%，影響CPI下降約0.43個百分點）；鮮果價格下降2.7%，影響CPI下降約0.05個百分點。 其他七大類價格同比均上漲。其中，醫療保健、居住、教育文化和娛樂價格分別上漲5.1%、2.2%和1.9%，交通和通信、生活用品及服務價格分別上漲1.8%和1.5%，衣著、其他用品和服務價格分別上漲1.1%和1.0%。 二、各類商品及服務價格環比變動情況 食品煙酒價格環比下降0.8%，影響CPI下降約0.24個百分點。其中，鮮菜價格下降4.6%，影響CPI下降約0.11個百分點；鮮果價格下降2.7%，影響CPI下降約0.05個百分點；畜肉類價格下降2.3%，影響CPI下降約0.09個百分點（豬肉價格下降3.6%，影響CPI下降約0.08個百分點）；蛋類價格上漲1.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點。 其他七大類價格環比五漲兩降。其中，交通和通信、衣著、醫療保健價格分別上漲0.4%、0.2%和0.2%，居住、生活用品及服務價格均上漲0.1%，教育文化和娛樂、其他用品和服務價格均下降0.2%。 責任編輯：陳楚潺

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