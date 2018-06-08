【港股解碼】中信證券今年前5個月累計淨利同比大增近30%！

券商5月份月報“出爐”，從公佈數據上看，券商行業整體營業收入和淨利潤同比和環比均出現改善，這也是昨天（6月7日）券商整體逆勢走強的原因。6月6日晚間在A股上市的24家券商公佈5月份業績報告顯示，單月合計營收123.1億元（人民幣，下同），環比增長13.2%，淨利潤46.4億元，環比增長12.9%；21家5月單月營收合計115.6億元，同比增長15.9%，淨利潤合計44.5億元，同比增長20.4%，其中各項業務處於龍頭地位的中信證券（600030-CN；06030-HK）5月業績表現得卻是不盡如意，在行業業績整體向好的背景下，中信證券5月實現營業收入約15億元，淨利潤4.9億元，淨利潤同比小幅下滑。

（圖片來源：中信證券5月份月報）

1-5月累計淨利同比增長29.8%

中信證券作為中國證監會首批的綜合類證券公司之一，經過長期穩健的發展壯大，各項業務能力均處於行業前列。

筆者查看中信證券公佈2017年報數據來看公司各項業務表現強勁，其中股權承銷、債券承銷、境內外並購重組、融資融券業務的市場份額分別為12.9%、4.29%、16.21%和6.92%,均排名行業第一。在整個2017年證券業嚴監管背景下，,資產管理規模為1.67萬億元,同比下降13.20%,其中主動管理規模5890億元,均排名行業第一。股基市占率5.69%,排名行業第二。

在2017年金融行業強監管、去杠杆的背景下，中信證券都保持逆勢增長，那麼2018年來中信證券業績真的不如以前那麼穩健了嗎？證券行業本就是週期性行業，一個月的業績並不能代表長期業績，筆者通過查看中信證券前五個月披露的報表發現，2018年前五個月中信證券累計實現營業收入81.6億元，同比增長19.6%；累計實現淨利33.6億元，同比增長29.8%，而同期證券行業累計營收合計571.4億元，同比下降3.8%，累計實現淨利潤合計232.1億元，同比下降10.2%，也就是說2018年前5個月中信證券業績大幅好於同行業平均業績，表現在股價上，公佈5月份月報的次日，中信證券漲幅也是行業靠前。

（數據來源：中信證券歷來報表整理）

CDR發行增厚行業龍頭利潤

2018年6月6日，證監會發佈9份檔，其中包括《存托憑證發行與交易管理辦法》(簡稱“CDR辦法”)、《試點創新企業境內發行股票或存托憑證並上市監管工作實施辦法》等，為存托憑證發行、上市、交易、資訊披露、投資者權益等方面做出了具體安排。6月7日起，符合條件的企業可以遞交發行CDR申請的相關材料。這意味著CDR進入正式實施階段，那麼這會給券商行業帶來多少利潤？

符合CDR標準的企業並不多，（境外上市的大型紅籌企業，市值不低於2000億元人民幣；尚未在境外上市的創新企業，最近一年營業收入不低於30億元人民幣且估值不低於200億元人民幣，或者營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地位。）CDR對於整個券商收入影響主要體現在存托託管、承銷保薦和交易傭金上面，其中貢獻最多的就是承銷保薦。據中金公司研報表示，2017年券商行業的承銷保薦收入貢獻約為12%，以此估算IPO占30%至40%(即貢獻行業整體收入4%至5%)。

若後期承銷費率保持不變，據測算，如果每年資本市場融資額增加1000億元-2000億元，將可提升IPO收入貢獻6%-10%，增厚整個券商行業淨利約60億元至170億元之間。在券商行業集中度逐漸提升的背景下，或許大部分利潤會被一些綜合優勢明顯的大券商所賺取。

CDR發行要求較高，數量有限，雖然對券商整個行業業績影響不大，但CDR會對於投行優勢明顯的大券商（中信證券）帶來明顯業績彈性，據悉小米已經向證監會遞交發行申請。後期隨著CDR發行申請家數增多，像中信證券這種投行優勢明顯的大券商會進一步與行業收入拉開差距。

作者：鄭鵬超

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