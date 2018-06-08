A股三大股指全線走弱 小米概念股逆勢走強

在經過連續的無量反彈後，A股市場再現回調走勢。滬深兩市今日早盤集體低開，開盤後一路震蕩向下，在金融、地産等權重板塊的拖累下大幅下挫，滬指再度失守3100點大關。午後，三大股指繼續下探走弱，上證50跌近2%，創業板指盤中再度失守1700點關口。臨近尾盤，股指觸底反彈，市場偏向回暖。

滬指收報3067.15點，跌1.36%，成交額1612億。深成指收報10205.52點，跌1.05%，成交額1929億。創業板收報1711.52點，跌1.09%，成交額622億。全周滬指跌0.26%，深成指漲0.36%，創業板指漲0.12%

盤面上，市場一篇慘淡，行業板塊普遍飄綠，兩市個股跌多漲少，共計437隻個股上漲，2813隻個股下跌。房地産、金融、煤炭、軍工等權重股表現低迷，唯有小米概念、通信設備板塊上漲。值得註意，工業富聯(601138-CN)今日挂牌上市，收盤報19.83元，漲幅44.01%，總市值達到3906億元。

受益於小米已向證監會遞交了CDR發行申請，正在受理過程中，小米概念股逆勢走強，宇環數控(002903-CN)、奮達科技(002681-CN)漲停，電連技術(300679-CN)、京泉華(002885-CN)等均走高漲超4%。

煤炭板塊下挫，板塊整體指數跌超3%，領跌兩市，金能科技(603113-CN)超7%，*ST安泰(600408-CN)，ST安煤(600397-CN)等多股集體大跌超3%，中國神華(601088-CN)跌近2%。

近期強勢的醫藥股今日相對抗跌，板塊小幅下跌，但中源協和(600645-CN)漲停，東北製藥(000597-CN)、貝達藥業(300558-CN)等多股漲超2%。

總的來看，盡管目前市場仍舊面臨較多不確定性，或對大盤形成一定的擾動，但從國内市場整體環境看，政策的導向基本是確定性的，擴大内需、産業升級、科技製造依舊是中國經濟發展的確定性方向，因此大消費類、生物製藥、軍工、計算機、新能源汽車、智能製造等板塊仍舊是後市可以重點關註的板塊。

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