中證監：證券營業部是資本市場穩定的第一道防線

據中國證監會消息，6月8日，滬深交易所和資本市場學院共同主辦的證券公司客戶管理專題培訓在深圳舉行開班儀式，中國證監會副主席李超同志出席併作講話。

李超同志指出，今年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，全行業必須深刻認識新時代賦予資本市場的歷史使命，以時不我待、隻爭朝夕的精神，加快建設富有國際競爭力的中國特色資本市場。近年來，中國證監會深入貫徹落實全國金融工作會議精神，大力推進交易行為監管模式的轉型，建立“以監管會員為中心”的交易行為監管模式，讓證券公司切實擔負起管理客戶交易行為的責任。“了解你的客戶”是金融行業的一個基本原則，金融作為一個特殊行業，必須對客戶及其交易行為了解透、管理好。《證券法》和交易所的相關規則，對證券公司的客戶管理責任都有明確規定。證券公司做好客戶管理，是促進資本市場穩定健康發展的必然要求，對於證券公司提升自身核心競爭力也具有重要意義。

李超同志強調，資本市場是大家的市場，維護市場秩序和市場穩定是市場參與者共同的責任。證券營業部是資本市場穩定的第一道防線，是市場運行和管理的基礎環節，不僅要堅守法律法規的底線，也要守住職業道德的底線。全行業要統一認識，理解監管模式轉型的重要意義，自覺擔負起維護市場穩定、保護投資者利益的責任。要群策群力，共同推進監管模式轉型，做好投資者適當性管理，規範投資者的交易行為，自覺遵守證監會及交易所的監管要求。

本輪培訓是中國證監會系統面向證券公司營業部負責人的首次全覆蓋、大規模培訓。滬深交易所將會同資本市場學院，在證監會有關部門的指導下和各地證監局的支持下，用2年左右時間對全國證券營業部的總經理以及證券公司經紀業務和合規風控負責人開展輪訓。

中國證監會有關部門、深圳證監局、上海證券交易所、深圳證券交易所和資本市場學院的相關負責同志參加了開班儀式。開班儀式結束後，來自深圳地區的250家證券公司營業部負責人參加了第一期培訓。

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