【華冠投顧】被動元件拖累大盤拉回、車用光學股價急起直追

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3504 揚明光：

今天股價持續創高，量能進一步擴大，因股價沿 5 日向上

後續將以 5 日線做以及萬張量能，作為股價延續的判斷點

2323 中環

繼昨天創高拉回之後，今天股價再度回測周三跳空向上缺口

由於 PB 值仍舊偏低，短線仍具支撐，後續將觀察 10 日線支撐狀況

6182 合晶：

股價回測月線之後，出現低檔的承接買盤，若後續產業缺貨題材仍在

則僅須沿月線操作即可。近期量縮已達一段時間，後續出量就是方向

2456 奇力新

短線反應營收利多，受國巨影響出現短線獲利賣壓，不過個股自起漲以來

即沿 5 日線向上，近期雖有量能背離，但是後續量能回溫，仍有機會表現

2353 宏碁

短線利多消息後，股價拉回整理，在電競題材之中，宏碁表現相對落後

今天量能急速減少，不過股價仍守在 5 日線之上，後續留意均量表現即可

3707 漢磊

個股短線漲多之後，開始進入警示股。由於產業仍在上升階段

後續警示解除之後，股價仍有機會表現，留意 10 日線支撐即可

2481 強茂

雖產業同屬漲價題材，不過營收獲利以及股價動能不若被動元件族群

加上籌碼凌亂，易受主力做價影響，後續觀察月線支撐即可

#台股盤勢分析：

台股受到電子三雄下跌，以及國巨的獲利賣壓影響。

指數帶量回測 5 日線，指數再度回歸布林通道之內。

目前所有扣抵值皆在指數之下，台股仍處於多方的趨勢中

國巨營收利多之後，短線賣壓湧現，影響整體族群出現拉回。

被動元件累積多數市場資金，族群表現將牽動指數動向

光學族群今天出現集體性買盤，主要集中在車用鏡頭

由於市場預期第二季蘋果手機市占率下降

大立光、玉晶光股價相對受到影響

不過，中國品牌手市占率升溫，相關供應鏈可望受惠

車用市場則是受到特斯拉出貨疑慮解除所帶動

亞光、佳凌、今國光等個股，盤中陸續攻高至漲停

由於車用市場供應商，必須經過客戶長期認證

因此當景氣回升或供貨回穩，營收就會急起直追

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