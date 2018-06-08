【華冠投顧】賴昇楷: 台股如預期回檔 下周行情怎麼看?

「矽晶圓」整理關鍵期露玄機?

焦點個股 : 2327 國巨、3026 禾伸堂、2375 智寶、3016 嘉晶、6182 合晶

昨天盤面出現「OTC 指數創高後逆勢小跌收當日最低、四大期指價差同步轉弱」等現象，昇楷事先提醒「台股短線需要震盪休息一下了」，今日大盤如期拉回 - 95 點，OTC 指數 - 0.69%，同步小破五日線。

由於大盤過去六個交易日急漲 400 多點，就多頭而言已拉出不小的利潤空間，此外下週又即將面臨聯準會 (Fed) 與歐洲央行 (ECB) 利率決策會議之變數，正常投資人一來賺多，二來覺得好像有變數，選擇在這邊獲利調節是很自然的反應，況且今天大盤回檔過程量縮但又不至於縮到沒有人氣，仍屬健康的量價關係，不需要太過擔心，至於 OTC 指數近日雖是價漲量縮、價跌量增的背離走勢，但成交量遠遠沒達到出貨該有的規模，問題也不大。總結來說，台股短線將會休息個幾天，下週除了有 Fed、ECB 會議變數外，緊接著還有端午連假，市場每逢節氣都會應景地討論變盤之說，籌碼容易浮動，所以短線進行整理換手反而是好不是壞。

多頭最強主流《被動元件》族群，今日三巨頭 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂漲多量縮回檔，輪二線股 2375 智寶、2472 立隆電... 等表現，整體族群未見高檔爆量不漲前，大致上就是循著族群大部隊沿著五日線前進，個股單兵進行輪漲之模式，操作上則儘量秉持「不追價，拉回量急縮再上車」原則。

矽晶圓族群 (6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶... 等) 昨日出現新低量，昇楷提到短線需要儘快表態，若賣壓很輕還不表態，一不小心就會引出久盤不耐或失望性賣壓，今天便是遇到了這種情形，由遭遇產業利空的 5483 中美晶帶頭再度殺盤，然而比較蹊蹺的是除了中美晶之外，其餘殺盤依舊沒量，也就是說賣壓根本不重，再者就是今天大盤一路震盪走低但矽晶圓族群尾盤卻不再破中盤低點，甚至普遍拉出不短的下影線，指標股 3016 嘉晶還急拉漲了將近半根停板。由於矽晶圓普遍於季底確定下季調漲後的報價，第三季又邁入旺季，不排除大咖藉由中美晶的太陽能矽晶圓利空 (干半導體矽晶圓什麼事?) 刻意摜壓整個族群來承接，因此下週若見「價格表態」動作，就可留意上車機會了。

台股短線雖然休息，但目前盤勢已屬「滾量」結構，還是會有很多低基期族群及個股輪動表現，「低基期轉強股」具備「下檔風險有限、上檔獲利可期」的優勢，是目前大咖資金在原強勢主流之外的操作主軸，近期可留意「生技、3D 感測、5G 概念…」股。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。