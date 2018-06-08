新界東CCL_Mass今年累升14.72% 升幅已超越去年全年

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界東樓價升勢顯著，以正式買賣合約計，2018年新界東CCL_Mass累升14.72%，升幅已經超越2017年全年的14.04%。新界東樓價升幅明顯跑贏其他三區，九龍今年累升10.16%，港島升9.99%，新界西升8.80%。

新界東CCL_Mass最新報198.17點，指數相隔156周(即2015年6月份)之後，再度連續5周創歷史新高。新界東指數按周升0.15%，兼連升6周共4.85%，是94周(即2016年8月份)以來再現。新界東CCL_Mass是四區指數中最接近200點，現時相差1.83點，相信今年中有望升穿200點高水平。

啟德新地王誕生當周，四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass報179.46點，為歷史第四高，按周升2.20%。新界西CCL_Mass報164.63點，為歷史第三高，按周升0.35%。九龍及新界西指數同樣結束了2周連跌。港島CCL_Mass報190.00點，為歷史次高，按周跌1.32%，指數上周創新高後輕微回軟，但仍高企190點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.31點，創歷史新高，按周升0.47%。中原城市領先指數CCL報181.60點，為歷史第四高，按周升0.01%。CCL(中小型單位)報182.13點，為歷史第三高，按周升0.29%。CCL三大整體指數齊升2周，CCL Mass累升1.00%，CCL(中小型單位)升0.78%，CCL升0.35%。

CCL(大型單位)報178.83點，按周跌1.46%，指數早前連續6周創歷史新高後回軟。

今天(2018年6月8日)公佈的指數，根據2018年5月28日至6月3日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2018年5月14日至5月20日簽臨時買賣合約，即財政預算案後第十二周的市況。6月4日政府稱盡快公佈一手樓空置稅研究結果，對香港樓市的影響將於6月下旬公佈的CCL開始反映。

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