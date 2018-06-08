再遭拋售！義大利股債齊跌

周五歐洲交易時段早盤，義大利金融市場再遭拋售，股市、債市齊齊下挫。

義大利 5 年期 CDS 較周四收盤上漲 17 個基點，至 261 個基點，創 5 月 30 日以來最高。

義大利十年期公債價格走低、殖利率上漲 3.05%，至 3.104% 高位。

本周，10 年期義大利公債殖利率累計攀升 37 個基點，將創 2015 年以來最大單周漲幅。2 年期公債殖利率累計升 79 個基點，或創 2012 年 5 月以來最大單周漲幅。

包括義大利在內的歐洲股市整體情緒不佳。歐洲主要股指全線低開。歐洲 STOXX 600 指數低開 0.1%。英國富時 100 指數低開 0.6%。法國 CAC 40 指數低開 0.7%。西班牙 IBEX 指數低開 0.8%。德國 DAX 指數低開 1.1%。

義大利股指 MIB 當前跌近 1.5%：

義大利危機目前已經大體解除警報。花旗首席經濟學家 Buiter 認為，義大利不會退出歐元區。

義大利勞工與工業部長、五星運動領導人迪馬尤表示，義大利將要求歐盟從歐盟預算中撥出更多資金。

今日的義大利資產下跌可能與整個歐洲市場情緒偏負面有關。路透社稱，歐洲央行有可能在下周將要舉行的貨幣政策會議上釋放出退出 QE 刺激措施的信號。

此外，本周將於加拿大舉行的 G7 國家領導人峰會很可能由於貿易分歧太大而無法達成共同聲明。德國和法國已經相繼聲明，如果美國川普政府不改變鋼鋁關稅政策，他們將不會在 G7 聲明上簽字。法國總統馬克龍將美國的金屬關稅政策稱為「霸權主義」。

6 月 8 日至 10 日將在加拿大魁北克召開的這場會議可能是史上最分裂的 G7 國家元首峰會。鑒於美國的鋼鋁關稅引發盟國的強烈不滿，預計本周峰會針對川普的批評將如潮水般湧現。